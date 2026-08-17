به گزارش خبرنگار مهر، حسن شمسیپور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه اکتشاف امیدواریم با توجه به محدودههایی که برای سرمایهگذاران مشخص شده است، بتوانیم اکتشافات مناسبی در زمینه مواد معدنی فلزی و مواد ارزشمند از جمله آهن و سایر مشتقات معدنی داشته باشیم.
وی افزود: یکی از مسائل مهم در بخش معدن استان، پایین بودن ظرفیت تولید برخی معادن بهویژه معادن سنگ لاشه است؛ در حالی که میزان تقاضا برای این محصولات وجود دارد، بسیاری از معادن با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند و همین مسئله موجب کاهش درآمد این بخش شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش درآمد معادن، تبعاتی از جمله محدود شدن توان مالی بهرهبرداران برای نوسازی و بهروزرسانی ماشینآلات و ناوگان معدنی به دنبال دارد. بنابراین باید زمینهای فراهم شود تا با ایجاد صنایع جانبی، تکمیلی و پاییندستی، ارزش افزوده بیشتری در این بخش ایجاد شود.
شمسیپور تصریح کرد: باید از صدور مجوزهای صرفاً کاغذی و تولید خام مواد معدنی عبور کنیم و به سمت ارتقای بهرهوری معادن، ایجاد صنایع فرآوری و تکمیلی و تدوین برنامههای صادراتی حرکت کنیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در بخش معدن گفت: اتصال معادن به شبکه ریلی میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینههای حملونقل و تقویت فعالیتهای معدنی استان داشته باشد و به توسعه این بخش کمک کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری درباره قیمت شن و ماسه نیز گفت: شن و ماسه مشمول قیمتگذاری دستوری نیست و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، هر واحد تولیدی میتواند با توجه به آنالیز هزینههای خود نسبت به تعیین قیمت اقدام کند؛ البته اگر شکایتی در این زمینه وجود داشته باشد، موضوع از طریق کارشناسی رسمی بررسی خواهد شد.
شمسیپور اضافه کرد: بررسی قیمت شن و ماسه در استانهای همتراز نشان میدهد قیمت این محصول در چهارمحال و بختیاری، اگر پایینتر نباشد، بالاتر از سایر استانهای مشابه نیست.
وی با اشاره به افزایش هزینههای انفجار و سوخت در معادن بیان کرد: هزینه مواد منفجره و سوخت نیز بر قیمت تمامشده فعالیتهای معدنی اثرگذار است. در زمینه تأمین مواد منفجره مورد نیاز معادن نیز با وجود پیگیریهای انجامشده از سوی معاونت عمرانی استانداری و دستگاههای مرتبط، هنوز محدودیتهایی وجود دارد و تلاش میشود این نیاز با اولویتبندی پروژههای عمرانی و تأمین مصالح مورد نیاز آنها برطرف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد بخش معدن استان گفت: اهداف تعیینشده برای بخش معدن در سال گذشته محقق شد و در زمینه فعالسازی معادن نیز عملکرد قابل قبولی داشتیم، هرچند نوع و میزان تقاضا در برخی حوزههای معدنی متناسب با ظرفیت موجود نیست.
شمسیپور درباره سهم درآمدهای معدنی و نحوه هزینهکرد آن در استان نیز اظهار کرد: با توجه به نوع و ارزش مواد معدنی موجود در استان، باید سازوکاری برای بازگشت سهم بیشتری از درآمدهای معدنی و هزینهکرد آن در مسیر توسعه زیرساختهای معدنی چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شود.
وی افزود: بخشی از این منابع باید برای توسعه زیرساختهای معادن هزینه شود. پروژههایی از جمله احداث و تکمیل مسیرهای دسترسی به مجتمعها و معادن در استان تعریف شده و برنامههای مربوطه نیز برای پیگیری ارسال شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: منابع حاصل از بخش معدن علاوه بر توسعه زیرساختها باید برای ایجاد و توسعه صنایع معدنی بزرگ نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه میزان سرمایهگذاری مورد نیاز در این حوزه بالاست و بخش خصوصی به تنهایی توان اجرای همه این طرحها را ندارد.
شمسیپور خاطرنشان کرد: ورود بخش دولتی، هلدینگهای بزرگ و مشارکت آنها با بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای معدنی میتواند به حفظ اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد پایدار برای استان کمک کند.
وی گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما تحقق آن نیازمند تبدیل شدن توسعه صنایع معدنی به یک مطالبه استانی و پیگیری جدی از مرکز است تا زمینه سرمایهگذاریهای بزرگ و توسعه پایدار بخش معدن چهارمحال و بختیاری فراهم شود.
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