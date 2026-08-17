هواشناسی: وضعیت جوی اصفهان تا پایان هفته پایدار است

حجت الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا پایان هفته جاری جوی به نسبت آرام و پایدار را در استان شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه طی امروز در ساعات بعدازظهر برای مناطق شرقی پوشش ابر پیش بینی می شود، ادامه داد: تا پایان هفته در ساعات بعداز ظهر گاهی احتمال افزایش وزش باد وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: کاشان با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان اصفهان است.
علیعسکریان با بیان اینکه بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقطه استان پیشبینی میشود، اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد سهشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
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