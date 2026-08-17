امام جمعه کرمانشاه: آزادگان با ایستادگی خود ایران را به اقتدار رساندند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری، ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت آزادگان با تجلیل از مقام این ایثارگران، آنان را از قله‌های ایثار، فداکاری، صبر، استقامت و سربلندی دانست.

وی اظهار کرد: مجاهدت رزمندگان، جانبازان، آزادگان، شهدا و خانواده‌های معظم شهدا در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در برابر ظلم و تباهی، کارستانی تاریخی را رقم زد و ارزش‌های فراموش‌شده‌ای همچون جهاد، هجرت، شهادت و آزادگی را دوباره زنده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: آزادگان با دست خالی اما با اراده‌ای استوار در برابر دشمن ایستادند و مصداق روشن ایمان، هجرت و جهاد در راه خدا بودند؛ آنان برای دفاع از میهن، اسلام، خاک، عزت و شرافت کشور به جبهه‌ها رفتند و پس از اسارت نیز با صبر و استقامت به مسیر خود ادامه دادند.

آیت الله غفوری با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران هم پشتیبان جبهه‌ها بود و هم در میدان مبارزه حضور داشت و امام خمینی(ره) با سپردن جنگ به مردم، زمینه حضور مسئولانه آنان را فراهم کرد؛ ملتی که در برابر دشمنان ایستاد و با اتکا به ایمان و اراده خود به پیروزی رسید.

وی با اشاره به وعده‌های الهی برای مجاهدان راه خدا تصریح کرد: آزادگان و شهدا با خدا معامله کردند و رنج‌ها، شکنجه‌ها و صبر آنان در دوران اسارت، ذخیره‌ای ارزشمند نزد پروردگار است و خداوند برای مجاهدان اجر عظیم و پاداشی جاودانه در نظر گرفته است.

امام‌جمعه کرمانشاه ادامه داد: صبر و استقامت آزادگان و دیگر ایثارگران، ایران اسلامی را به جایگاهی رسانده که امروز مورد توجه جهانیان قرار گرفته است و ملت ایران با تکیه بر مسیر شهدا و آزادگان در برابر متجاوزان ایستاده و از عزت و استقلال خود دفاع می‌کند.

آیت الله غفوری خاطرنشان کرد: درختی که با مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس و مقاومت آزادگان کاشته شد، امروز به ثمر نشسته و میوه آن در اقتدار ایران اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از ملت‌های مظلوم دیده می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مسئولان با توفیق الهی، خدمات شایسته‌تر و بیشتری به آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ارائه کنند و گفت: همه این مجاهدت‌ها برای خدا، عزت و عظمت میهن و دفاع از این خاک مقدس انجام شده است.