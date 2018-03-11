به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در چنین شرایطی، نسل جدید فروشگاهها که با نام انتخاب مفید در حال ایجاد هستند، این عناصر را به زندگی اجتماعی بر میگردانند. در این فروشگاهها، فضایی زیبا و دلپذیر با استقبالی خوشایند در بدو ورود به همراه حس خوب احترام به مشتری و نظم مشتری را در مقابل قفسههایی پر از کالاهای برندهای معروف قرار میدهد. مشتریان از قیمتها تعجب میکنند وقتی همین کالاها را در فروشگاههای دیگر با قیمت بالاتر دیدهاند، با خود فکر میکنند که چرا کالاها اینجا اینقدر با قیمت مناسب عرضه میشوند؟
سبد کالا با لبخند و راهنمایی کارمندان فروشگاه کم کم پر میشود. عجیب است اما هیچ وقت این اطلاعات در مورد محصولات مورد نظر را در دیگر فروشگاهها دریافت نمیشود. کارمندان این فروشگاه برای فروش کالای بیشتر تلاش نمیکنند، فقط اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتری میگذارند و به سوالات پاسخ میدهند، بهترین راهنمایی را به مشتری میکنند تا کالای مورد نیاز را درست انتخاب کنند. اینکه مشتری اطمینان داشته باشد که یک مشاور خرید کنار او است نه یک فروشنده آن هم از نوع باحوصله و خوش اخلاق و رایگان، حس خوبی را ایجاد میکند.
در پایان نیز حس خوبی ایجاد خواهد شد که نه تنها در خرید کالا مغبون نشده بلکه لحظات خوبی را نیز سپری شده است. اینجا «فروشگاه انتخاب مفید» است. انتخاب مفید با فلسفهای نظیر ایجاد یک حس خوب و راهی برای رسیدن به آرامش ایجاد شده است.
داستان پر فراز و نشیب والمارت به عنوان بزرگترین فروشگاه خردهفروشی جهان با چند میلیون کارمند، الگوی مناسبی برای جمعی از خیرین ایرانی و فرزندان انقلاب بود که تاکنون دغدغه ساخت مدرسه و درمانگاه و پژوهش را داشتند و حال با درک شرایط کشور، در راستای ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری کارخانجات و در راستای کاهش هزینههای مردم و افزایش ضریب آرامش جامعه قدم بزرگی را بردارند.
خرید تضمینی و پرحجم و نقدی محصولات تولیدی برندهای معتبر و تامین مواداولیه در قبال دریافت محصول و حذف هزینههای میانی زنجیره تامین و توزیع کالا، یا به عبارتی عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به خریدار موجب کاهش قیمتها میشود.
این همان الگویی است که باعث موفقیت والمارت شده و خیرین کارآفرین ایرانی با الگوبرداری و بومی سازی آن به کمک اشتغال و تولید ملی آمدند تا چرخه تولید کارخانجات داخلی از نفس نیافتد و با ارائه محصولات و خدمات با قیمتهای استثنایی فشار تورم از دوش سبد خانوار برداشته شود و آرامش در حوزه تامین کالا و خدمات با احترام به خانوادهها هدیه داده شود.
دکتر محمدرضا اسپرورین که از خیرین شناخته شده حوزه سلامت و آموزش و کسبوکار است و در ایجاد و راهاندازی انتخاب مفید، نقش به سزایی دارد میگوید: برای ما بیشتر از نگاه تجاری و سودآوری کرامت انسانها مهم است. وقتی کسی برای خرید کالا پول میدهد باید راضی باشد، باید خوشحال باشد، باید احترام او حفظ شود. احترام خریدار که حفظ شد احترام تولیدکننده حفظ میشود، خریدار که راضی بود تولیدکننده هم راضی خواهد بود و تولیدکننده که خوشحال باشد چرخه صنعت میچرخد و اشتغال پایدار و پویا ایجاد میشود.
وی افزود: نگاه زیبا و مبتنی بر آموزههای انسانی و اسلامی دکتر اسپرورین و سایر همکاران خیر او در حوزه تجارت و تولید و اشتغال هرچند این روزها عجیب و نایاب است اما زیربنایی است برای نسل جدید فروشگاههای عرضه مستقیم کالا در ایران.
این فعال بخش اجتماعی در این رابطه تاکید کرد: آنچه فروشگاههای انتخاب مفید را به طور کامل از سایر مجموعهها متمایز میکند آن است که با افتتاح فروشگاههای زنجیرهای انتخاب مفید کسبوکارهای کوچک از بین نمیروند بلکه احیا میشوند. وقتی نگاه تجاری نباشد و سودآوری کوتاهمدت اصل نباشد همه چیز حتی تجارت به ظاهر بیرحم را هم میشود فارغ از چارچوبهای خشک زیبا کرد.
دکتر اسپرورین اضافه کرد: برای بانیان و دست اندرکاران انتخاب مفید، گردش سالم چرخه تولید مهم است. چرخ تولید که خوب بگردد خانوادهها دغدغه اشتغال نخواهد داشت. براین اساس انتخاب مفید با تامین کالا با شیوهای نوین و همگنسازی روح تازهای به چرخه ارایه محصول و خدمات در حوزههای مختلف میدهد و آرامش را به خانوادهها میرساند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز تولیدکنندگان معتبر که کالای با کیفیت تولید میکنند با شنیدن نام انتخاب مفید حس خوب ماندگاری دارند، کارگران کارخانجات با شنیدن نام انتخاب مفید حس خوب امنیت شغلی دارند و خانوادهها حس خوب احترام و خرید با صرفه را دارند و این باور باعث میشود تا وقتی نام فروشگاههای انتخاب مفید به گوش میرسد مخاطب حسی دلنشین داشته باشد؛ یک حس خوب.
بنیانگذار برند انتخاب مفید همچنین گفت: چشماندازی که افتتاح و توسعه این سبک و نگاه در عرضه کالا و همگنسازی عرضه ایجاد میکند رونق اقتصاد کشور در حوزههای تولید و ارایه خدمات و افزایش کیفیت است. برآورد میشود با افتتاح هر فروشگاه بیش از ۹۰ فرصت شغلی مستقیم و ۲۱۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد میشود و هزینههای عمومی خانوار تا حدود ۳۵ درصد کاهش مییابد.
نظر شما