پایان جشنواره تحویل فوری نگین خودرو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به‌دنبال استقبال خریداران از جشنواره نوروزی رنو و شرایط فروش با تحویل فوری، خودروهای کولئوس و تلیسمان با مدل ۲۰۱۸ و داستر با مدل ۲۰۱۷ به پایان رسیده و هم اکنون خودروهای این شرکت طی دو بخشنامه فروش متفاوت بصورت نقد و اقساط عرضه می‌شوند.

قیمت قطعی و پرداخت سود مشارکت از شرایط جشنواره فرصت بهاری رنو است که درآن تحویل کولئوس و تلیسمان در فروردین و اردیبهشت ۹۷ خواهد بود.

در بخشنامه فروش مشارکتی این شرکت، تحویل ۶۰ و ۹۰ روزه خودروهای تلیسمان و کولئوس به چشم می‌خورد که در آن سود مشارکت ۱۸% و سود انصراف ۱۶% به صورت روزشمار محاسبه و به مشتریان پرداخت می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی شرکت نگین خودرو به نشانی www.neginkhodro.com مراجعه فرمائید.