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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

پایان جشنواره تحویل فوری نگین خودرو

پایان جشنواره تحویل فوری نگین خودرو

فروش رنو تلیسمان، کولئوس و داستر که در جشنواره نوروزی شرکت نگین خودرو، با تحویل فوری و بصورت نقد و اقساطی ارائه می‌شد، متوقف شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به‌دنبال استقبال خریداران از جشنواره نوروزی رنو و شرایط فروش با تحویل فوری، خودروهای کولئوس و تلیسمان با مدل ۲۰۱۸ و داستر با مدل ۲۰۱۷ به پایان رسیده و هم اکنون خودروهای این شرکت طی دو بخشنامه فروش متفاوت بصورت نقد و اقساط عرضه می‌شوند.

قیمت قطعی و پرداخت سود مشارکت از شرایط جشنواره فرصت بهاری رنو است که درآن تحویل کولئوس و تلیسمان در فروردین و اردیبهشت ۹۷ خواهد بود.

در بخشنامه فروش مشارکتی این شرکت، تحویل ۶۰ و ۹۰ روزه خودروهای تلیسمان و کولئوس به چشم می‌خورد که در آن سود مشارکت ۱۸% و سود انصراف ۱۶% به صورت روزشمار محاسبه و به مشتریان پرداخت می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی شرکت نگین خودرو به نشانی www.neginkhodro.com مراجعه فرمائید.

کد مطلب 4248408

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