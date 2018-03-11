طرح «سیستم جامع تروما »در استان گیلان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه همایش پیشگیری از وقوع و مواجهه با حوادث چهارشنبه آخر سال به همت مرکز تحقیقات تروما جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با همکاری آموزش و پرورش و آتش نشانی و با حضور مدیران مدارس متوسطه و مراقبین بهداشتی سطوح ابتدایی و راهنمایی شهرستان رشت، در سالن اجتماعات بیمارستان الزهرا (س) رشت برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این همایش اظهار کرد: حوادث ترافیکی و تروما یکی از دغدغه ها و چالش های مهم کشور است.

شاهرخ یوسف زاده با بیان اینکه با فعالیت سیستم تروما در گیلان ضمن یکپارچه سازی و هماهنگی میان واحدهای مختلف، نواحی حادثه خیز هم شناسایی شده است، افزود: محور های رشت- لاهیجان، آستارا- تالش و آستارا –حیران از نقاط حادثه خیز در ترومای جاده‌ای و ترافیکی است.

وی خاطرنشان کرد: این نقاط شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مختلف به ویژه نیروی انتظامی، هلال احمر و اداره راه در تلاش هستیم تا حوادث را به نحو چشمگیری کاهش دهیم.

یوسف‌زاده با بیان اینکه دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان به‌ منظور کاهش آمار تلفات جاده‌ای در استان با پلیس راهنمایی و رانندگی تعامل خوبی دارد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همکاری مرکز تروما جاده‌ای طرحی را تحت عنوان «سیستم جامع تروما» در استان اجرایی کرده است.

نقش مهم نهادهای آموزشی در پیشگیری از وقوع جرم

در ادامه این همایش نیز معاون آموزشی معاونت اجتماعی پلیس گیلان با اشاره به ارزیابی مسائل اجتماعی با رویکرد اجتماعی، اظهار کرد: امروز رویکرد پلیس علاوه بر تعامل هدفمند وکارآمد با مردم، در حوزه پیشگیری از جرائم و تولید امنیت قدم بردارد.

سرهنگ رجبی با تاکید بر نقش نهادهای آموزشی همانند آموزش و پرورش در پیشگیری از جرائم، افزود: تولید امنیت محصول حرکت جمعی است و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و خود مردم در تولید آن نقش دارند و باید با همکاری و همدلی نقش خود را در این راستا به خوبی ایفا کنند.

وی ادامه داد: چهارشنبه سوری میراث گذشتگان است، اما رفتارهای پرخطر نسل جوان باعث شده که امروزه این قضیه به عنوان یک چالش محسوب شود.

سرهنگ رجبی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیربا توجه به رفتارهای پر خطر از سوی برخی از چهارشنبه سوری به عنوان چهارشنبه سوزی یاد می شود، گفت: در صورت برخورد با قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندی در چهارشنبه آخر سال، پلیس وظیفه برخورد با خاطیان را دارد.

وی به نقش مهم آموزش و آگاه سازی خانواده ها، از طریق آموزش وپرورش تاکید کرد و گفت: نهادهای اجتماعی و رسانه ها باید در پیشگیری از معضلات اجتماعی پیشگام باشند.

معاون آموزشی معاونت اجتماعی پلیس گیلان تصریح کرد: نگاه نیروی انتظامی به مراسم چهارشنبه آخر سال، نگاه اجتماعی است نه امنیتی، چرا که حقوق مردم اساسی‌ترین موضوعی است که پلیس به آن توجه ویژه دارد.