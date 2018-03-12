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۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۰۳

طی روز گذشته؛

جنگنده‌های سعودی ۵۱ بار استان‌های مختلف یمن را بمباران کردند

جنگنده‌های سعودی ۵۱ بار استان‌های مختلف یمن را بمباران کردند

جنگنده های رژیم سعودی طی روز گذشته ۵۱ مرتبه استان های مختلف یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک منبع امنیتی تاکید کرد که جنگنده های سعودی ۱۳ بار پایگاه الدیلمی و ۳ بار فرودگاه صنعا را هدف قرار دادند.

همچنین ۷ بار شهر الغیل در استان الجوف و ۵ نوبت شهر صرواح در مارب را بمباران کردند.

در استان حجه نیز جنگنده های سعودی ۱۱ بار شهرهای حرض و میدی را هدف قرار دادند.

جنگنده های دشمن سعودی ۳ بار شهر باقم و یک بار منطقه طخیه در شهر مجز در استان صعده و ۳ بار کوه الذراع الاحمر در شهر حرف سفیان در استان عمران را بمبارن کردند.

در استان الحدیده نیز یک هواپیمای بدون سرنشین دو نوبت شهر حیس و یک بار فرودگاه بین المللی الحدیده را هدف قرار داد.

جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی همچنین یک حمله علیه مجازه در استان عسیر و یک حمله دیگر به موضع الطلعه در نجران انجام داد.

کد مطلب 4249444

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