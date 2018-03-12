به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک منبع امنیتی تاکید کرد که جنگنده های سعودی ۱۳ بار پایگاه الدیلمی و ۳ بار فرودگاه صنعا را هدف قرار دادند.

همچنین ۷ بار شهر الغیل در استان الجوف و ۵ نوبت شهر صرواح در مارب را بمباران کردند.

در استان حجه نیز جنگنده های سعودی ۱۱ بار شهرهای حرض و میدی را هدف قرار دادند.



جنگنده های دشمن سعودی ۳ بار شهر باقم و یک بار منطقه طخیه در شهر مجز در استان صعده و ۳ بار کوه الذراع الاحمر در شهر حرف سفیان در استان عمران را بمبارن کردند.

در استان الحدیده نیز یک هواپیمای بدون سرنشین دو نوبت شهر حیس و یک بار فرودگاه بین المللی الحدیده را هدف قرار داد.



جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی همچنین یک حمله علیه مجازه در استان عسیر و یک حمله دیگر به موضع الطلعه در نجران انجام داد.