ویولن انیشتین به قیمت ۵۱۶۵۰۰ دلار حراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در سال های اخیر بسیاری از لوازم شخصی و خصوصی مورد استفاده این فیزیکدان نابغه در حراج های مختلفی به فروش رفته اند، اما فروش ویولن شخصی وی با چنین قیمتی بسیار جالب توجه بوده و ۵ برابر بیش از رقمی است که در ابتدا تخمین زده شده بود.

این ویولن در ایالت پنسیلوانیا و توسط اسکار استیگر ساخته شده و به آلبرت انیشتین به عنوان برترین دانشمند جهان تقدیم شده بود. این عبارت بر روی بدنه ویولن مذکور حک شده و در زیر آن سال تحویل ویولن به انیشتین یعنی سال ۱۹۳۳ حک شده است.

انیشتین بعد از مدتی استفاده از ویولن مذکور آن را به لورنس هیبز هدیه داد که پسر جوان یکی از اساتید دانشگاه پرینستون بود. ویولن مذکور از آن زمان نسل اندر نسل در این خانواده ماندگار شده است.

آلبرت انیشتین از ۶ سالگی نواختن ویولن را آغاز کرد و در ۱۳ سالگی در این زمینه به کمال رسید. وی در سراسر عمر خود به این کار ادامه داد و از چنین کاری احساس شادی و خوشبختی می کرد. وی ویولن خود را حتی در مسافرت ها به همراه خود می برد.

پیش از این تلسکوپ، ساعت جیبی و اسباب بازی های بچگی انیشتین به قیمت های ۴۳۲۵۰۰، ۳۲۵۰۵۴ و ۸۲۵۶۴ دلار به حراج گذاشته شده و فروخته شده اند.