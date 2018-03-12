به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان، نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی فلورانس، رویدادی است که میزبانی صنعتگران ماهر را بر عهده دارد و در آن محصولات دست‌ساز، از کشورهای مختلف به نمایش گذاشته می‌شود.

هرسال در این نمایشگاه آثاری از کارگاه‌های باستانی فلورانس و همین‌طور هنرهایی که از طریق سفرهای این نمایشگاه در مسیری هماهنگ در میان مناطق مختلف کشور ایتالیا و کشورهای کل جهان، دوباره کشف می‌شوند، به نمایش گذاشته می‌شود.

در این رویداد، فرهنگ، هنر، سنت‌های صنایع دستی و نوآوری‌های جدید در کنار هم قرار می‌گیرند.

بر همین اساس با اعلام معاون صنایع‌دستی خوزستان و موافقت مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، مقدمات حضور صنعتگران خوزستانی در هشتادودومین دوره این نمایشگاه در شهر فلورانس ایتالیا فرآهم آمده است و چهار تن از هنرمندان صنایع‌دستی خوزستان در حوزه‌های مینای سفال برجسته و صنایع دستی ویژه استان، متقاضی حضور در این نمایشگاه شده‌اند.

این هنرمندان مورد تأیید قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون در حال طی مراحل اداری برای حضور در نمایشگاه هستند.

هشتادودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی فلورانس به مدت ۱۰ روز از یکم تا دهم اردیبهشت ۱۳۹۷ به مجری‌گری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار خواهد شد.