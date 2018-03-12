پسماند مقوله ای چند وجهی و میان سازمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر رضا عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در نشست زبالیستن با ارائه گزارشی از وضعیت مدیریت زباله در شهر تهران، برنامه ها، چشم انداز های پیش رو و چالش های موجود در این حوزه، بر اهمیت و جایگاه استفاده از شیوه های صحیح مدیریت پسماند بر سلامت انسان و محیط زیستی تاکید کرد.

عبدلی ضمن یادآوری ضرورت و اهمیت اصل همکاری، تصریح کرد: مدیریت پسماند به عنوان یک مقوله چند وجهی و میان سازمانی نیازمند تعامل سازنده دستگاه ها و نهادهای مرتبط، همچنین مشارکت همگانی است.

نشست زبالیستن با محور اهمیت و ارتباط میان مدیریت زباله و زندگی شهری انسانی به میزبانی کانون محیط زیست دانشگاه تهران و انجمن علمی شهرسازی دانشگاه تهران و با همکاری دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نگارخانه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست که باحضور دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه تهران به ویژه دانشجویان رشته های شهرسازی و محیط زیست، همچنین فعالان محیط زیستی برخی دیگر از دانشگاه های کشور برگزار شد، دانشجویان، ژیلا آقایی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و رضا عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران به بحث و تبادل نظر حول موضوع مدیریت پسماند، نقش و جایگاه شهروندان در این زمینه، وضعیت فعلی کشور، چالش های موجود در مسیر مدیریت پسماند شهری و چگونگی گسترش فرهنگ نحوه صحیح مدیریت پسماند در جامعه پرداختند.

پرسش و پاسخ میان دانشجویان و مسولان حاضر، طرح سوالات و نقطه نظرات دانشجویان پیرامون کنشگری محیط زیست و مدیریت پسماند، ثبت جملات یادبود با هدف استمرار تعامل میان دانشگاه ها و نهادهای تصمیم گیرنده حوزه محیط زیست از سوی حاضران و نصب سطل های مخصوص زباله خشک (کاغذ) در دانشکده هنرهای زیبا از دیگر بخش های این نشست بود.