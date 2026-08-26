افزایش ۲۲ درصدی تجارت ایران و اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام حاجی کریمی مدیر حوزه موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، در نخستین نشست تخصصی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت توسعه همکاریهای صنعتی و صنعتی ـ کشاورزی ، با اشاره به سهم قابل توجه محصولات کشاورزی در صادرات ایران، توسعه صادرات کالاهای صنعتی و محصولات با ارزش افزوده بالا را از اولویتهای کشور دانست و افزود: لوازم خانگی، منسوجات و پوشاک، خودرو و قطعات، ماشینآلات، دارو و تجهیزات پزشکی از جمله حوزههای دارای ظرفیت برای افزایش صادرات به بازارهای اوراسیا هستند.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در این نشست نمایندگان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک، توسعه زنجیرههای ارزش و افزایش همکاری میان تولیدکنندگان دو طرف گفتگو کردند. انرژی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، معدن، ماشینآلات، فولاد، حملونقل و صنایع پیشرفته از جمله حوزههای دارای ظرفیت همکاری عنوان شد.
همچنین بر حرکت از تجارت صرف کالا به سمت تولید مشترک، انتقال فناوری و مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقهای تأکید شد و برخی موانع فنی و غیرتعرفهای از جمله استانداردهای فنی، گواهی حلال و مسائل آزمایشگاهی و دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
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