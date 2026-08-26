به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (چهارشنبه، ۴ شهریور) در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی که به‌صورت برخط با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور در هفته دولت سال ۱۴۰۵ روزهای خطیری را پشت سر گذاشته است، گفت: به فضل خدا و با همدلی و اتحاد مردم، روزهای بزرگی را پیش رو داریم.

پروژه‌های عمرانی نشانه ایستادگی در برابر دشمن است

وی افزود: با تلاشی که در جبهه زیرساخت‌ها صورت گرفت، امروز هر پروژه فقط یک سازه عمرانی نیست، بلکه نشانه‌ای از ایستادگی است. در روزهایی که دشمن تلاش می‌کرد چرخه حمل‌ونقل کشور را متوقف و ساخت مسکن را زمین‌گیر کند، همکاران من سنگر سازندگی را رها نکردند و استوار در مسیر توسعه گام برداشتند.

۲۱۴ همت پروژه راه و شهرسازی در کشور افتتاح شد

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امروز شاهد بهره‌برداری از ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکن شهری و روستایی، واگذاری زمین در اجرای قانون طرح جوانی جمعیت و هزار و ۴۸۵ پروژه کلان در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری، هواشناسی و دیگر حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه هستیم که ارزش ریالی آنها بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن ادامه داد: در این بخش، هدف ما سکونت واقعی مردم و توجه به تأمین زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان سکونت بوده است. در حوزه حمل‌ونقل نیز برای ارتقای سطح سرویس محورها، سرعت‌بخشی به مبادلات، ارتقای امنیت جابه‌جایی کالا و مسافر، باز کردن گلوگاه‌های ترانزیتی و تثبیت جایگاه ایران در کریدورهای جهانی تلاش کرده‌ایم.

صادق تصریح کرد: افتتاح ۱۶۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی شمال به جنوب با ارزش بیش از ۱۴ همت و ۸۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی ساحلی با ارزش بیش از ۱۰ همت در سیستان و بلوچستان، نشانگر عزم این دولت برای استفاده از ظرفیت کریدورها در راستای بسط عدالت منطقه‌ای و همزمان پیشبرد دیپلماسی حمل‌ونقل است.

۳.۵ همت برای بهسازی بندر شهید رجایی هزینه شد

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اجرای پروژه‌های زیرساختی در بخش‌های مختلف گفت: وقتی امروز در کنار ۳.۵ همت بهسازی بندر شهید رجایی، از نیروگاه‌های خورشیدی در تهران و آذربایجان شرقی بهره‌برداری می‌کنیم و بیش از یک همت سرمایه‌گذاری در شبکه آب و فاضلاب فرودگاه ساری در کنار مرکز کنترل عملیات سایبری صنعت هوایی به مردم تقدیم می‌شود، یعنی گستره مأموریت‌های این وزارتخانه برای حضور در میدان بسیار وسیع است.

پروژه‌های عمرانی فهرست وفای به عهد دولت است

وی تاکید کرد: این گزارش‌ها و گزارش‌های بعدی فقط فهرست آمار نیست، بلکه فهرست وفای به عهد است. پشت این کارنامه هزاران نفر ایستاده‌اند؛ پیمانکاران بخش خصوصی با وجود مطالباتی که دارند، کارگران، مهندسان مشاور، کارشناسان و مدیران، همه با وفاق برای اعتلای ایران، سربازان خط مقدم آبادانی هستند.

دولت تا حل مشکلات مردم پای کار است

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً آنچه انجام شده در برابر عظمت ملت ایران گامی کوچک است. هفته دولت برای ما زمان بازخوانی این عهد است. دولت پای کار مردم است و تا زمانی که مسئله‌ای روی زمین مانده باشد، کار ما تمام نشده است؛ امیدوارم شیرینی این پروژه‌ها در تسهیل زندگی مردم و رونق اقتصاد کشور مؤثر باشد.