هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید تا روز یکشنبه؛ تشدید بارش در ۱۳ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانههای بارشی در شمال کشور و ناپایداریهای موسمی در جنوب خبر داد و نسبت به وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و کاهش نسبی دما در برخی مناطق هشدار داد.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، فردا (پنجشنبه، ۵ شهریور) در استانهای گیلان، مازندران، غرب گلستان، جنوب کرمان، شرق، غرب و شمال هرمزگان و جنوب و جنوب شرق فارس، بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
این شرایط جوی روز جمعه (۶ شهریور) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان، غرب و شمال خراسان شمالی، غرب و شمال هرمزگان و جنوب و نوار غربی فارس ادامه خواهد داشت.
همچنین روز شنبه (۷ شهریور)، استانهای آذربایجان غربی، کردستان، شمال کرمانشاه، آذربایجان شرقی، ارتفاعات مازندران، غرب و شرق هرمزگان و جنوب فارس تحت تأثیر این ناپایداریهای جوی قرار میگیرند.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (۸ شهریور) نیز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، زنجان، کردستان، شمال کرمانشاه، غرب هرمزگان و جنوب فارس بارندگی و ناپایداری جوی مورد انتظار است.
سازمان هواشناسی درباره مخاطرات احتمالی این شرایط جوی اعلام کرد: بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید و موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جادهها از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است.
این سازمان به شهروندان توصیه کرد از توقف و اسکان در کنار رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در سفرهای برونشهری و فعالیتهای کوهنوردی احتیاط لازم را داشته باشند.
همچنین به فعالان بخش کشاورزی توصیه شده است ضمن رعایت احتیاط در فعالیتهای کشاورزی، از محلولپاشی و سمپاشی باغات خودداری کرده و نسبت به جمعآوری و انتقال محصولات کشاورزی اقدام کنند.
سازمان هواشناسی همچنین بر احتیاط در فعالیتهای تفریحی از جمله طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها برای مقابله با مخاطرات احتمالی تأکید کرده است.
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