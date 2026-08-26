تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه تا سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه منبع صنعتی در گفتوگو با این خبرگزاری اعلام کردند که به دلیل کمبود سوخت در بازار داخلی و ادامه توقف فعالیت تعدادی از پالایشگاهها پس از حملههای پهپادی اوکراین، روسیه در نظر دارد ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا ماه سپتامبر تمدید کند.
یکی از منابع گفت که تمدید ممنوعیت صادرات گازوئیل تا پایان سال هم در دست بررسی است.
روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل را از ۸ تا ۳۱ ژوئیه (۱۷ تیر تا ۹ مرداد) بهعنوان بخشی از اقدامهایی گستردهتر برای حمایت از بازار سوخت داخلی معرفی و سپس مدت آن را برای تولیدکنندگان سوخت تا ۳۱ اوت (نهم شهریور) تمدید کرد.
این کشور همچنین صادرات گازوئیل را برای شرکتهای غیرتولیدی و بنزین موتور را تا ۳۱ ژانویه سال آینده (۱۱ بهمن) و سوخت جت را تا پایان نوامبر ۲۰۲۶ ممنوع کرده است.
بااینحال، پس از بهبود اندک تولید سوخت اواخر ماه ژوئیه و لغو یا کاهش تدریجی محدودیتها از سوی مقامهای محلی، کمبود سوخت در برخی مناطق روسیه در ماه اوت دوباره پدیدار شد.
یک منبع بازار گفت که ممنوعیت صادرات گازوئیل میتواند بسته به رشد تولید تغییر کند، زیرا پالایشگاههای روسیه پس از حملههای پهپادی، تعمیرات برنامهریزینشده را آغاز کردهاند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، هفته گذشته گفت که دولت هنوز تصمیمی برای لغو این ممنوعیت نگرفته است و کمبود گازوئیل در بازار داخلی وجود ندارد.
وی افزود: تعمیر چند پالایشگاه پایان یافته است و این پالایشگاهها عرضه بیشتر سوخت را از سر گرفتهاند.
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