بخشدار ویژه خارگ: صدور آنی کارت سوخت در جزیره اقدامی ارزشمند است

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب و تسهیل دسترسی مردم به فرآورده‌های سوختی از نیازهای مهم جزیره خارگ است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه قابل تقدیر است.

وی افزود: صدور آنی کارت سوخت در خارگ موجب تسریع در روند ارائه خدمات به شهروندان شده و می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مردم در زمینه دریافت کارت سوخت را برطرف کند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین با اشاره به تأمین بدون محدودیت فرآورده‌های سوختی در جزیره گفت: استمرار این روند و تأمین مناسب سوخت، نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های روزمره مردم، ناوگان حمل‌ونقل و بخش‌های مختلف جزیره دارد.

حسین‌پور با قدردانی از مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خارگ خاطرنشان کرد: ارائه خدمات سریع و بدون وقفه به مردم، به‌ویژه در شرایط خاص جزیره، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با جدیت ادامه پیدا کند.