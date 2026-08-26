بخشدار ویژه خارگ: صدور آنی کارت سوخت در جزیره اقدامی ارزشمند است

نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب و تسهیل دسترسی مردم به فرآوردههای سوختی از نیازهای مهم جزیره خارگ است و اقدامات انجامشده در این زمینه قابل تقدیر است.
وی افزود: صدور آنی کارت سوخت در خارگ موجب تسریع در روند ارائه خدمات به شهروندان شده و میتواند بخشی از دغدغههای مردم در زمینه دریافت کارت سوخت را برطرف کند.
بخشدار ویژه خارگ همچنین با اشاره به تأمین بدون محدودیت فرآوردههای سوختی در جزیره گفت: استمرار این روند و تأمین مناسب سوخت، نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیتهای روزمره مردم، ناوگان حملونقل و بخشهای مختلف جزیره دارد.
حسینپور با قدردانی از مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در خارگ خاطرنشان کرد: ارائه خدمات سریع و بدون وقفه به مردم، بهویژه در شرایط خاص جزیره، اهمیت ویژهای دارد و باید با جدیت ادامه پیدا کند.
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