مردم به شایعات توجه نکنند؛ توزیع روزانه بنزین به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت ویسکرمی در گفتگویی، با اشاره به بیاساس بودن شایعات اخیر گفت: میانگین توزیع روزانه بنزین در مردادماه امسال ۱۳۸ میلیون لیتر بود که این رقم در سه روز نخست شهریورماه به ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده و نشاندهنده افزایش روزانه ۷ میلیون لیتری نسبت به ماه گذشته است.
وی با اعلام اینکه روز گذشته ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر تولید، انتقال و توزیع فرآورده با حداکثر توان عملیاتی در حال انجام است و هیچگونه مشکلی در تأمین سوخت کشور وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران تأمین سوخت باشند، از هموطنان خواست به شایعات بیاساس فضای مجازی توجه نکنند و تنها در صورت نیاز واقعی و خالی بودن باک خودرو به جایگاهها مراجعه کنند تا از تشکیل صفهای غیرضروری و طولانی جلوگیری شود.
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