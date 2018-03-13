عیدی گروه موسیقی «ژیوار» برای کودکان سر پل ذهاب

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «ژیوار» ویژه بانوان به سرپرستی و خوانندگی ژیوار شیخ‌الاسلامی و با اشعاری از شکوه کردستانی، پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

کنسرت اخیر این گروه که آهنگسازی و تنظیم آن را رامین خسروی بر عهده دارد در ۲ بخش خواهد بود. در بخش نخست قطعاتی همچون «دیدم صنمی» و «دلشوره باران» اجرا می‌شود. بخش دوم کنسرت «ژیوار» نیز دربرگیرنده قطعاتی همچون «دلم زندانی»، «چنور» و «کابوکی» خواهد بود. همچنین تکنوازی تار، تکنوازی قانون، دونوازی عود و تنبک، تکنوازی دف و سولوی کمانچه از جمله برنامه‌های گروه «ژیوار» در این اجراها خواهد بود.

اعضای گروه موسیقی «ژیوار» عبارتند از ژیوارشیخ الاسلامی سرپرست و خواننده، تینا لاجوردیان عود، آناهیتا جزء رمضانی تار، اهدا مصلحی قانون، شیدا عبادت دوست کمانچه، کمیا نیکپورفرخ کمانچه، آتوسا افشاری تنبک، صبا ذوالفقاری دف و بندیر، حرکات آیینی چهرزاد شیخ الاسلامی.

کنسرت موسیقی «ژیوار» ۲۴ و ۲۵ اسفند ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود. این گروه در نظر دارد بخشی از درآمد حاصل از اجرا را صرف تهیه عیدی برای کودکان زلزله زده سرپل ذهابی کند.