اجرای بزرگترین طرح نهال کاری در مناطق مرزی ایران و عراق

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار این مهمان ناخوانده سال ها است که تنفس مردم ایلام را به شماره انداخته است، منطقه آبزیادی شهر مهران شروع نقطه مبارزه جدی با پدیده ریزگردها در استان شده است.

طرح مشترک دو همسایه مرزی برای مقابله جدی این مهمان ناخوانده از این منطقه آغاز شده است.

حجت الله فتحی معاون فنی منابع طبیعی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گونه هایی که در منطقه مهران کاشت می شود از گونه های کنار، رملیت، و گونه های سازگار با منطقه کار می شود.

کاشت ۱۰۰ هزار نهال در واسط عراق

رضا احمدی مدیر کل منابع طبیعی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح عظیم جنگل کاری سیدالشهدا در حدود ۱۵ هزار هکتار مساحت بین دو کشور ایران و عراق است.

وی افزود: در ابتدای شروع به کار این طرح از استان واسط عراق که حدود یک هزار و ۶۰۰ هکتار است، ۱۰۰ هزار اصله نهال تاکنون در این منطقه کاشت شده و پیش بینی ما این است که تا پایان فروردین ماه به حدود ۶۰۰ هزار اصله نهال برسد.

در این عرصه به یاد شهدا نیز نهال غرس می شود.

حسین حیدری از شهروندان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نهال به یاد شهدای گلگون کفن مهران کاشت می کنیم و همچنین هر نهالی که می کاریم به ما کمک می کند که هوای سالم تری داشته باشیم.

کاشت شش هزار نهال

سرهنگ قدرت الله کریمیان معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمومنین استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مساحت ۶۰ هکتاری به اسم و یاد شش هزار شهید خطه مهران ۶ هزار درس غرس می کنیم.

طرح نهال کاری مشترک استان های ایلام و واسط عراق با همان طرح نهال کاری سیدالشهدا در آن سوی مرز با عزم جدی مردم دنبال می شود.

محمود طلال استاندار واسط عراق نیز در خصوص اجرای این طرح گفت: نهالی که ما می کاریم همان طرح نهال کاری سیدالشهدا است که با همکاری دو کشور ایران و عراق دنبال می شود و شعار آن هم هر درخت خانه من است.

در این گستره وسیع از مناطق بیابانی در دو سوی مرز و در استان های ایلام و واسط عراق قرار است در چاله های حفر شده بیش از ۲ میلیون نهال دیگر غرس شود، طرحی که طلیعه همکاری های دو کشور است.