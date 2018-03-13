به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی، توسط گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با هدف معرفی عمومی فرهنگ کاستن از شکاف میان مردم و محققان، جلب توجه دانشگاهیان و دانشجویان به چالش‌های پیش‌روی کشور و تشویق دانشگاهیان به برقراری ارتباط مستقیم با مردم برگزار می‌شود.

این جشنواره با تمرکز بر «چالش‌های پیش‌روی کشور» و فراهم آوردن زمینه‌ای برای گفتگو و هم‌اندیشی میان علم‌ورزان و مردم دربارۀ چالش‌های کشور و جلب توجه عمومی به آموزش غیررسمی و یادگیری مادام‌العمر، آمادۀ دریافت آثار است.

فقر، نابرابرای، اشتغال، بحران تامین آب، آلودگی هوا، بحران ریزگردها، عدالت آموزشی، حقوق زنان، ضرورت اصلاحات ساختاری و اقتصادی، کارکردهای فضای مجازی، اخلاق عمومی از جمله موضوعات این جشنواره است.

دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد یا دکتری می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۲۷ فروردین ۹۷ به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارسال کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شمارۀ ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲۰۶ تماس حاصل کنند.