به گزارش خبرگزاری مهر، امین نادری، مدیر بخش سوره مهر الکترونیک، از عرضه عناوین جدید در حوزه کتاب گویا خبر داد و گفت: سوره مهر الکترونیک در نظر دارد تا ۱۰ عنوان کتاب جدید به صورت کتاب گویا را در ایام برگزاری سی و یکمین دوره نمایشگاه کتاب تهران عرضه کند.
به گفته نادری، «شنام»، «گلستان یازدهم»، «همه سیزده سالگیام»، «زیتون سرخ»، «تیلم»، «آبنبات هلدار»، نسخه جدید «وقتی مهتاب گم شد»، «کافهخنده» ، «خاطرات معصومه دباغ» و «گچ پژ» جزو عناوین جدیدی است که برای اولینبار در نمایشگاه کتاب تهران عرضه میشود. مجموعه «یک کار خوب» که در حوزه کودک و نوجوان تولید شده نیز به صورت موزیکال برای این گروه سنی تولید و در نمایشگاه عرضه میشود.
مدیر سوره مهر الکترونیک به دیگر برنامههای این بخش اشاره و اضافه کرد: انتشارات سوره مهر تاکنون ۳۰ عنوان کتاب گویا تولید کرده است که این ۱۰ عنوان، کتاب جدید هستند. عناوین دیگری نیز در قالب کتاب صوتی در دست آمادهسازی است که به صورت سیدی منتشر نمیشود، بلکه فایل صوتی آن منتشر خواهد شد و در سامانه سوره مهر قرار خواهد گرفت. همچنین تاکنون دو عنوان کتاب سوره مهر به کد پیشواز تبدیل شدهاند که در هر مناسبت مذهبی یکی از کدها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
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