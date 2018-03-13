آماده باش بیمارستان های تامین اجتماعی تهران در چهارشنبه پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک عدلی ضمن بیان این خبر اظهار داشت: دو اورژانس دی کلینیک های ابوریحان و شهید سلیمانی نیز از مراکز درمانی تابعه تامین اجتماعی تهران هستند که در حالت آماده باش کامل قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه در این دو مرکز سرپایی، کادر درمانی مستقر آماده خدمات رسانی به مراجعه کنندگان و آسیب دیدگان احتمالی هستند، خاطرنشان کرد: بیمارانی که نیاز به اعمال جراحی سرپایی دارند، با مراجعه به این مراکز، از خدمات درمانی مطلوب بهره مند خواهند شد.

عدلی به بیمارستان تامین اجتماعی شهید لبافی نژاد به عنوان یکی از مراکز درمانی فوق تخصصی چشم اشاره کرد و گفت: این بیمارستان نیز به صورت خاص در حالت آماده باش است و بیماران نیازمند به خدمات تخصصی یا سوختگی چشم را می توان به این بیمارستان منتقل کرد.

وی با تاکید بر حفظ سلامتی و رفاه حال شهروندان و بیمه شدگان، اظهار داشت: اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران، اقدامات ویژه ای را برای این روز در نظر گرفته است و برای به حداقل رساندن آسیب های احتمالی، نهایت تلاش را خواهد کرد.