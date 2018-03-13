هلند به عنوان عضوغیردائم شورای امنیت ازکشتار مردم یمن جلوگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

حاتمی در این دیدار به علاقمندی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط دفاعی با کشور هلند با توجه به سابقه طولانی روابط دو کشور تاکید کرد.

وزیر دفاع در ادامه با اشاره به وضعیت آشوب زده و بی ثبات منطقه اظهار داشت: بخشی از این بی ثباتی به دلیل شرایط درون منطقه و بخش بزرگی از آن به دلیل شرایط خارج منطقه و دخالت قدرت‌های بیرونی است.

وی با بیان اینکه بحران های منطقه‌ای با اشغالگری و مداخله نیروهای خارجی و برخوردهای دوگانه ایجاد شده است، افزود: اعتراف آمریکایی‌ها به تشکیل گروه تروریستی داعش و مدیریت و انتقال این گروه جنایتکار به شرق منطقه، اختصاص ۵۵۰ میلیون دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی توسط آمریکا و فعال نگاه داشتن این گروه‌ها را نشانگر مداخله جدی آن کشور در ثبات منطقه به منظور تداوم ناامنی در آن دانست.

حاتمی خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی با تجربه هشت سال دفاع مقدس به این نتیجه راهبردی رسیده که بدون داشتن توان دفاعی و بازدارندگی بالا نخواهد توانست امنیت ملی خود را فراهم کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ثابت کرده که برای استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها احترام قائل است، تاکید کرد: تمامی سعی مان تقویت قدرت دفاعی و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.

وی به فاجعه انسانی دردناک در کشور یمن که حاصل برخوردهای دوگانه جامعه جهانی است اشاره کرد و از هلند به عنوان یکی از اعضای غیردائم اعضای شورای امنیت و سایر اعضای آن خواست از کشتار زنان، کودکان و مردم بی گناه توسط عربستان جلوگیری کنند.

وزیر دفاع همچنین با اشاره به ادعای تمسخرآمیز آمریکا مبنی بر ارسال موشک به یمن از سوی ایران گفت: در حالی که یمن تحت محاصره شدید بوده و از ارسال دارو و مواد غذایی به این کشور جلوگیری می‌شود ارسال سلاح و موشک به یمن به هیچ وجه امکان پذیر نیست و ادعای آمریکایی ها و متحدین آنها در واقع انحراف افکار عمومی جهان از جنایت های رخ داده در یمن است.

سفیر هلند در ایران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه تلاشهای زیادی برای توسعه روابط بین ایران و هلند صورت گرفته است، گفت: کشور هلند علاقمند به توسعه روابط دفاعی با جمهوری اسلامی ایران است.

سوزانا ترستال با بیان اینکه هلند خواهان استقرار صلح و امنیت در تمام جهان بوده و این موضوع برای مقامات کشورش حائز اهمیت فراوانی است، اظهار داشت: تاکنون اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.