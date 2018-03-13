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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

درگیری شدید میان ارتش و تروریستهای داعش در جنوب دمشق

درگیری شدید میان ارتش و تروریستهای داعش در جنوب دمشق

بر اساس گزارش های رسانه ای، درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه و عناصر گروه تروریستی داعش در جنوب دمشق به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه های محلی سوریه گزارش دادند که درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش این کشور و عناصر گروه تروریستی داعش در محله القدم در کنار اردوگاه الیرموک و محله الحجر الاسود پایگاه تروریستها واقع در جنوب دمشق به وقوع پیوسته است.

بر اساس توافق قبلی، ارتش سوریه و گروه های مسلح قرار بود به همراه خانواده هایشان از محله القدم به سمت ادلب واقع در شمال سوریه بروند و بعد از اجرای این توافق درگیریهایی میان داعشی ها و ارتش سوریه در این منطقه به وقوع پیوست.

عناصر گروه تروریستی داعش از سال ۲۰۱۵ تاکنون کنترل بخشهایی از اردوگاه الیرموک و مناطق العسالی و التضامن و الحجر الاسود را در دست دارند.

کد مطلب 4250590

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