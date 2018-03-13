درگیری شدید میان ارتش و تروریستهای داعش در جنوب دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه های محلی سوریه گزارش دادند که درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش این کشور و عناصر گروه تروریستی داعش در محله القدم در کنار اردوگاه الیرموک و محله الحجر الاسود پایگاه تروریستها واقع در جنوب دمشق به وقوع پیوسته است.

بر اساس توافق قبلی، ارتش سوریه و گروه های مسلح قرار بود به همراه خانواده هایشان از محله القدم به سمت ادلب واقع در شمال سوریه بروند و بعد از اجرای این توافق درگیریهایی میان داعشی ها و ارتش سوریه در این منطقه به وقوع پیوست.

عناصر گروه تروریستی داعش از سال ۲۰۱۵ تاکنون کنترل بخشهایی از اردوگاه الیرموک و مناطق العسالی و التضامن و الحجر الاسود را در دست دارند.