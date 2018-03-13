  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

توسط بنیاد سلامت رضوی صورت گرفت؛

ارائه خدمات رایگان دندان‌پزشکی به ۷۰۰ نفر از محرومان حاشیه مشهد

ارائه خدمات رایگان دندان‌پزشکی به ۷۰۰ نفر از محرومان حاشیه مشهد

مشهد- خدمات رایگان دندان‌پزشکی توسط بنیاد سلامت رضوی به ۷۰۰ نفر از اقشار کم‌برخوردار حاشیه شهر مشهد ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، ارائه این خدمات دندان‌پزشکی در قالب اقدامات درمانی و همچنین آموزش‌های بهداشت دهان و دندان، توسط خادم‌یاران سلامت رضوی با همکاری بهداری شمال شرق سپاه پاسداران و مرکز بهداشت مشهد در  روز، ۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، در مدرسه ایران زمین صورت گرفت.

در این برنامه حوزه سلامت دهان و دندان، ۴۰ دندان‌پزشک و دستیار دندان‌پزشک؛ از استادان دانشکده دندان‌پزشکی مشهد گرفته تا دانشجویان سال آخر این دانشکده در قالب گروه دندان‌پزشکی بنیاد سلامت رضوی مشارکت داشتند و اقدامات درمانی در پنج واحد سیار برای مردم این منطقه انجام شد.

این اقدامات درمانی شامل معاینه، کشیدن، ترمیم و جرم‌گیری دندان می‌شود که در دو گروه خواهران و برادران برای عموم مراجعین کودک و بزرگسال با محوریت دانش‌آموزان منطقه و والدین آن‌ها صورت گرفت.

همچنین در کنار ارائه خدمات درمانی دندان‌پزشکی، آموزش‌های رعایت بهداشت دهان و دندان با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم منطقه به مراجعین داده شد.

این خدمات درمانی در روز پنج‌شنبه، ۱۷ اسفند سال جاری، از ساعت ۱۲ تا ۲۰ و در روز جمعه، ۱۸ اسفندماه، از ساعت ۸ تا ۲۰، در مدرسه ایران زمین به نشانی جاده کلات، بلوار بهمن، بهمن ۱۱/۱۶ ارائه شد.

بسیاری از مردم مناطق محروم و آسیپ‌پذیر حاشیه شهر مشهد، امکان بهره‌مندی از خدمات دندان‌پزشکی را به دلیل هزینه‌های بالای آن ندارند، از این رو، گروه دندان‌پزشکی بنیاد سلامت رضوی با هماهنگی مراکز بهداشتی و درمانی به ارائه این خدمات می‌پردازد.

کد مطلب 4250598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه