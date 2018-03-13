به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، ارائه این خدمات دندان‌پزشکی در قالب اقدامات درمانی و همچنین آموزش‌های بهداشت دهان و دندان، توسط خادم‌یاران سلامت رضوی با همکاری بهداری شمال شرق سپاه پاسداران و مرکز بهداشت مشهد در روز، ۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، در مدرسه ایران زمین صورت گرفت.

در این برنامه حوزه سلامت دهان و دندان، ۴۰ دندان‌پزشک و دستیار دندان‌پزشک؛ از استادان دانشکده دندان‌پزشکی مشهد گرفته تا دانشجویان سال آخر این دانشکده در قالب گروه دندان‌پزشکی بنیاد سلامت رضوی مشارکت داشتند و اقدامات درمانی در پنج واحد سیار برای مردم این منطقه انجام شد.

این اقدامات درمانی شامل معاینه، کشیدن، ترمیم و جرم‌گیری دندان می‌شود که در دو گروه خواهران و برادران برای عموم مراجعین کودک و بزرگسال با محوریت دانش‌آموزان منطقه و والدین آن‌ها صورت گرفت.

همچنین در کنار ارائه خدمات درمانی دندان‌پزشکی، آموزش‌های رعایت بهداشت دهان و دندان با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم منطقه به مراجعین داده شد.

این خدمات درمانی در روز پنج‌شنبه، ۱۷ اسفند سال جاری، از ساعت ۱۲ تا ۲۰ و در روز جمعه، ۱۸ اسفندماه، از ساعت ۸ تا ۲۰، در مدرسه ایران زمین به نشانی جاده کلات، بلوار بهمن، بهمن ۱۱/۱۶ ارائه شد.

بسیاری از مردم مناطق محروم و آسیپ‌پذیر حاشیه شهر مشهد، امکان بهره‌مندی از خدمات دندان‌پزشکی را به دلیل هزینه‌های بالای آن ندارند، از این رو، گروه دندان‌پزشکی بنیاد سلامت رضوی با هماهنگی مراکز بهداشتی و درمانی به ارائه این خدمات می‌پردازد.