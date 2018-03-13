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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

به منظور شرکت در همایش فرماندهان نیروی دریایی غرب آسیا؛

هیئتی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به قطر سفر کرد

هیئتی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به قطر سفر کرد

هیئتی از نیروهای مسلح کشورمان به سرپرستی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به منظور شرکت در همایش فرماندهان نیروی دریایی غرب آسیا به دوحه اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از نیروهای مسلح کشورمان به سرپرستی سردار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه، بمنظور شرکت در همایش فرماندهان نیروی دریایی غرب آسیا و بازدید از ششمین نمایشگاه بین المللی دفاع دریایی (دیمدکس ۲۰۱۸) به قطر سفر کردند. 

در نمایشگاه دیمدکس ۲۰۱۸ آخرین دستاوردهای جهانی در عرصه نیروی دریایی در دوحه به نمایش گذاشته شده است. 

این نمایشگاه هر دو سال یک بار و در ۴ بخش، نمایشگاه، همایش فرماندهان نیروی دریایی خاورمیانه، هیات‌های عالیرتبه و نمایش کشتی‌های جنگی کشورها برگزار می‌شود.

کد مطلب 4250599
محمد مهدی ملکی

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