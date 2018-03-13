به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، در چهارمین جشنواره بانک محبوب من، این بانک بر اساس آرای شرکت کنندگان و میزان رضایت آنان، به عنوان محبوب‌ترین بانک خصوصی کشور در سال 96 معرفی شد.

بر این اساس، در چهارمین دوره جشنواره «بانک محبوب من» که با هدف اعتلای سطح کیفی خدمات بانکداری و بهبود ارتباط مردم با بانک‌ها و مؤسسات مالی برگزار شد، بانک شهر با کسب بالاترین آرای مردمی، به عنوان محبوب ‌ترین بانک خصوصی و همچنین دومین بانک محبوب نظام بانکداری معرفی شد و مورد قدردانی قرار گرفت.

همچنین بر اساس اعلام این جشنواره، بانک شهر به عنوان بانک برتر از نظر پیگیری شبکه‌های اجتماعی توسط مشتریان و نیز بانک اول توصیه شده توسط شرکت کنندگان این جشنواره در میان تمامی بانک‌ها و موسسات مالی کشور، برگزیده شد.

گفتنی است، جشنواره بانک محبوب من امسال و در چهارمین دوره، در خصوص خدمات بانکی از مشتریان بانک‌ها به نظرسنجی اینترنتی پرداخت که در نهایت بانک‌های برترو محبوب‌ کشور از نگاه مشتریان و با انتخاب آنان معرفی شدند.