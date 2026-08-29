به گزارش خبرنگار مهر، طاهر کیامهر ظهر شنبه در جلسه شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با حضور معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی سطح استان از ۳۰ به ۶۰ مگاوات را از جمله اقدامات و برنامههای مهم در مسیر توسعه تولید برق پاک عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی عنوان کرد: در راستای اجرای اهداف و تکالیف ابلاغی توانیر در قالب طرح ملی مهتاب، از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه کنتور معیوب در سطح استان تعویض و ۸ هزار انشعاب غیرمجاز نیز شناسایی و جمعآوری شده است.
وی ادامه داد: همچنین در مناطق حاشیهای شهرها، با هدف ساماندهی وضعیت شبکه و بهبود پایش و اندازهگیری مصرف برق، تعداد قابل توجهی شمارشگر نصب شده است.
کیامهر با اشاره به تحقق اهداف ابلاغی توانیر در اجرای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: تمامی اهداف و تکالیف تعیینشده از سوی توانیر برای شرکت در این طرح تاکنون محقق شده است و روند اجرای برنامهها با جدیت ادامه دارد.
۸۷۷ کیلومتر تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار طی ۵ ماهه سالجاری
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود بر اقدامات انجام شده برای مقاومسازی و بهسازی شبکه برق استان اشاره و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری علی رغم درگیر کشور با جنگ تحمیلی و شرایط ویژه و دشورایهای ناشی از دوران جنگ و ایام پس از جنگ با همت و تلاش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ۸۷۷ کیلومتر از شبکه سیمی استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی ادامه داد: طبق برنامهریزیها با استمرار اجرای این طرح، میزان تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در استان تا پایان سال به یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر میرسد.
۲۷ هزار انشعاب غیرمجاز در کشور جمع آوری شد
معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز با قدردانی از تلاشهای جهادی نیروهای عملیاتی شرکتهای توزیع اظهار کرد: ۱۵۰۳ اکیپ عملیاتی در سراسر کشور با جان و دل پای اجرای طرح ملی مهتاب ایستادند و بخش قابل توجهی از دستاوردهای این طرح حاصل ماهها تلاش بیوقفه، همت، غیرت و روحیه جهادی کارکنان صنعت توزیع برق است.
اکبر حسن بکلو با اشاره به نتایج حاصل از اجرای طرح ملی مهتاب افزود: در جریان اجرای این طرح تاکنون ۲ هزار و ۸۲۳ مگاوات کاهش بار شبکه محقق شده و ۲۷ هزار انشعاب غیرمجاز، ۱۲ هزار و ۵۱۱ دستگاه رمزارز غیرمجاز و ۹۴۵ کیلومتر کابل غیرمجاز در سراسر کشور جمعآوری شده است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر تاکید کرد: دستیابی به این نتایج بدون تلاش شبانهروزی و مجاهدت همکاران شرکتهای توزیع نیروی برق در سراسر کشور امکانپذیر نبود و این دستاوردها حاصل یک حرکت هماهنگ، مستمر و جهادی برای کاهش بار شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز و صیانت از حقوق عمومی است.
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