حجت الاسلام معلمی:دفع فتنه ها به برکت امامت و ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله معلمی نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری در نطق پیش از دستور اجلاسیه خبرگان اظهار داشت: با حضور بی نظیر و به حق تماشایی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ‌اهل ایمان در منطقه، شاد و بدخواهان در غیض و خشم ناکامی خود گرفتار شدند.

وی افزود: تحرکات مذبوحانه عوامل استکبار و جریان نفاق - علی رغم گله مندی و نارضایتی مردم از افزایش قیمت ها و بیکاری جوانان و رکود اقتصادی - ملت را در دفاع از اصل انقلاب و آرمان های آن و پای بندی به رهنمودهای امامت و ولایت محکم تر ساخت.

حجت الاسلام معلمی تصریح کرد: اصل انقلاب اسلامی به برکت امامت و ولایت به پیروزی رسیده و در جنگ تحمیلی هم که تمام استکبار پشت صدام قرار داشتند، به برکت امامت و ولایت دفاع مقدس صورت گرفت.

نماینده مازندران در مجلس خبرگان با بیان اینکه دفع فتنه ها به برکت امامت و ولایت فقیه بوده است اظهار داشت:‌ مسئولین به فرمایش حضرت امام(ره) که فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند، توجه کرده و در عمل، ‌ تبعیت خود از ولایت فقیه را نشان دهند تا بر فتنه ها و مشکلات فائق بیاییم.

وی با انتقاد از بروز برخی ناهنجاری های فرهنگی گفت: چرا باید وضعیت فرهنگی جامعه به جایی برسد که در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) که مظهور عفت و پاکدامنی است، جشن های مبتذل برگزار شود؟