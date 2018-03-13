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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

نطق پیش از دستور اجلاسیه خبرگان؛

حجت الاسلام معلمی:دفع فتنه ها به برکت امامت و ولایت فقیه است

حجت الاسلام معلمی:دفع فتنه ها به برکت امامت و ولایت فقیه است

نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: دفع فتنه ها به برکت امامت و ولایت فقیه بوده است؛ مسئولین به فرمایش حضرت امام(ره) توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله معلمی نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری در نطق پیش از دستور اجلاسیه خبرگان اظهار داشت: با حضور بی نظیر و به حق تماشایی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ‌اهل ایمان در منطقه، شاد و بدخواهان در غیض و خشم ناکامی خود گرفتار شدند.

وی افزود: تحرکات مذبوحانه عوامل استکبار و جریان نفاق - علی رغم گله مندی و نارضایتی مردم از افزایش قیمت ها و بیکاری جوانان و رکود اقتصادی - ملت را در دفاع از اصل انقلاب و آرمان های آن و پای بندی به رهنمودهای امامت و ولایت محکم تر ساخت.

حجت الاسلام معلمی تصریح کرد: اصل انقلاب اسلامی به برکت امامت و ولایت به پیروزی رسیده و در جنگ تحمیلی هم که تمام استکبار پشت صدام قرار داشتند، به برکت امامت و ولایت دفاع مقدس صورت گرفت.

نماینده مازندران در مجلس خبرگان با بیان اینکه دفع فتنه ها به برکت امامت و ولایت فقیه بوده است اظهار داشت:‌ مسئولین به فرمایش حضرت امام(ره) که فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند، توجه کرده و در عمل، ‌ تبعیت خود از ولایت فقیه را نشان دهند تا بر فتنه ها و مشکلات فائق بیاییم.  

وی با انتقاد از بروز برخی ناهنجاری های فرهنگی گفت: چرا باید وضعیت فرهنگی جامعه به جایی برسد که در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) که مظهور عفت و پاکدامنی است، جشن های مبتذل برگزار شود؟

کد مطلب 4250842

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