  1. استانها
  2. فارس
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

فرماندار خرامه:

بانوان نقش محوری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند

بانوان نقش محوری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند

خرامه- فرماندار خرامه گفت: تاثیرگذاری بانوان در پیشبرد اهداف جامعه انکارناپذیر است زیرا بانوان در عرصه های اجتماعی نیز نقش محوری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانخواه در همایش گرامیداشت روز زن و هفته عفاف و حجاب با تأکید بر استفاده از ظرفیت بانوان خلاق در اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان بیان کرد: تقویت مشارکت اجتماعی بانوان، افزایش نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی ، توانمندسازی و تحکیم بنیاد خانواده از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید است.

وی خاطرنشان کرد: بانوان در اسلام از جایگاه والای برخوردار بوده و باید با حفظ حجاب و شئونات اسلامی در جامعه ظاهر شوند و توجه به موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک مسله اساسی و ارزشی باید در جامعه اسلامی در راس امور فرهنگی قرار گیرد و همه در ترویج آن فعال باشیم.

فرماندار خرامه با تاکید بر اینکه رعایت حجاب بعنوان اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در بالا بردن عفت عمومی در جامعه است، افزود: فرهنگ‌سازی در این زمینه وظیفه تمامی دستگاه‌ها است و خانواده‌ها نقش بسیار تاثیرگذاری در این زمینه داشته و باید با آگاهی بخشی به فرزندان خود زمینه ایجاد خطرات و آسیب‌های اجتماعی در حوزه حجاب را به حداقل برسانند.

در پایان این همایش با اهداء هدایایی از بانوان فعال شهرستان در عرصه عفاف وحجاب تجلیل شد.

کد مطلب 4250855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه