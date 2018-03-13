به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانخواه در همایش گرامیداشت روز زن و هفته عفاف و حجاب با تأکید بر استفاده از ظرفیت بانوان خلاق در اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان بیان کرد: تقویت مشارکت اجتماعی بانوان، افزایش نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی ، توانمندسازی و تحکیم بنیاد خانواده از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید است.

وی خاطرنشان کرد: بانوان در اسلام از جایگاه والای برخوردار بوده و باید با حفظ حجاب و شئونات اسلامی در جامعه ظاهر شوند و توجه به موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک مسله اساسی و ارزشی باید در جامعه اسلامی در راس امور فرهنگی قرار گیرد و همه در ترویج آن فعال باشیم.

فرماندار خرامه با تاکید بر اینکه رعایت حجاب بعنوان اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در بالا بردن عفت عمومی در جامعه است، افزود: فرهنگ‌سازی در این زمینه وظیفه تمامی دستگاه‌ها است و خانواده‌ها نقش بسیار تاثیرگذاری در این زمینه داشته و باید با آگاهی بخشی به فرزندان خود زمینه ایجاد خطرات و آسیب‌های اجتماعی در حوزه حجاب را به حداقل برسانند.

در پایان این همایش با اهداء هدایایی از بانوان فعال شهرستان در عرصه عفاف وحجاب تجلیل شد.