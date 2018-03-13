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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

تشکر سالاری از اعضای شورای پنجم برای همراهی لغو مصوبه برج باغ‌ها

تشکر سالاری از اعضای شورای پنجم برای همراهی لغو مصوبه برج باغ‌ها

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از همراهی اعضای شورای پنجم شهر تهران برای لغو مصوبه برج باغ ها تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه شورای شهر تهران گفت: در زمان شورای چهارم شهر تهران تذکرات متعددی را در خصوص مصوبه برج باغ ها داشتم و نهایتا با همکاری کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا طرحی را تهیه کردیم  و به صحن شورا ارائه دادیم اما در فرآیند تصویب به دلیل مخالفت ها از سوی برخی از اعضا، این طرح به سرانجام مطلوب نرسید.

وی افزود: موجب خرسندی است که امروز و پس از پیگیری های مجدانه کمیسیون شهرسازی و معماری در تعامل با کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، طرح لغو مصوبه برج باغ ها  با رای قاطع اعضا به تصویب رسید و شورای پنجم در آستانه نوروز یک خبر خوب را به مردم و مدافعین و فعالان حوزه محیط زیست و فضای سبز مژده داد.

کد مطلب 4250856
نورا حسینی

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