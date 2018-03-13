به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه شورای شهر تهران گفت: در زمان شورای چهارم شهر تهران تذکرات متعددی را در خصوص مصوبه برج باغ ها داشتم و نهایتا با همکاری کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا طرحی را تهیه کردیم و به صحن شورا ارائه دادیم اما در فرآیند تصویب به دلیل مخالفت ها از سوی برخی از اعضا، این طرح به سرانجام مطلوب نرسید.

وی افزود: موجب خرسندی است که امروز و پس از پیگیری های مجدانه کمیسیون شهرسازی و معماری در تعامل با کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، طرح لغو مصوبه برج باغ ها با رای قاطع اعضا به تصویب رسید و شورای پنجم در آستانه نوروز یک خبر خوب را به مردم و مدافعین و فعالان حوزه محیط زیست و فضای سبز مژده داد.