به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه پاوه گفت: به پاوه بسیار علاقه مندم.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: اورامانات و در راس آن پاوه، شهر علم بوده و شهری است که جغرافیای آن با خون شهدا آمیخته شده است.

وی پاوه را شهر مقاومت و استقامت دانست و گفت: علت خوشنامی پاوه در جغرافیای ایران نیز نقش و جایگاه بالا و والای آن در شکل گیری انقلاب و نظام اسلامی است.

این مسئول افزود: این جایگاه والا با نام بعضی از انسانهایی که ما به آنها افتخار می کنیم گره خورده است.

وی تصریح کرد: نام پاوه با نام شهدای بزرگ این منطقه، علمای بزرگ و شخصیتهای برجسته ای که امروز شان و جایگاه والایی در نظام اسلامی دارند، گره خورده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به خدمات ماموستا قادری و مردم پاوه به انقلاب اسلامی گفت: مقام عظمای ولایت جایگاه والایی برای ماموستا قادری امام‌ جمعه این شهرستان قائل هستند.

وی با اشاره سفر رهبر طی سال ۹۰ گفت: سیل مهارنشدنی جمعیت در پاوه برای دیدن مقام معظم رهبری آمده بودند که نشان از ولایت مداری آنها است.

سردار ریحانی با تاکید بر اینکه باید شان و جایگاه این مردم را به ذهن بسپاریم تا فراموش نشود، گفت: بدون اغراق و براساس سخن دوستان و دشمنان می گویم که امروز بسیج یکی از اصلی ترین جریان ها و نیروهای مقاومی است که در انقلاب به وجود آمد و در مقابل همه تهدیدها، همه چالش ها و همه ناهنجاری ها، محکم ایستاد.

وی تصریح کرد: چند روز پیش مقاله ای را خواندم که در آن آمده بود که ۶ تا ۷ اندیشکده آمریکا در حال تحقیق هستند که چکار کنند که این سازمان انقلابی و مردمی(بسیج) که هیچ جایگزینی هم ندارد تضعیف شود.

این مسئول گفت: اگر دشمنان بتوانند این نهاد را تضعیف کند یقینا نظام را با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد.

وی افزود:اهمیت این سازمان به این دلیل است که با نیروی بزرگ و قدرتمند مردمی گره خورده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل بسیج به دستور امام (ره) گفت: امام (ره) کاری کرد که این نظام و کشور بیمه شود.

وی تاکید کرد: امروزه همه بسترها دنیا به امنیت گره خورده است و شما نمی توانید اگر امنیت نداشته باشید به لحاظ اقتصادی و... رشد کنید. در اینصورت دشمنان می آیند و بر کشور خودشان مسلط می شوند و فرهنگ خودشان را غالب می کنند.

این مسئول افزود: نمی توان کشوری را با زیرساخت های اقتصادی محکم و بدون امنیت فرض کرد چرا که در نبود امنیت همه این بسترها و زیرساخت ها از بین می رود.

وی ادامهداد: حتی کشورهای مثل رژیم صهیونیستی که به لحاظ تجهیزات نظامی، ابزارها و سلاح های به روز در دنیا جایگاهی دارند، آیا توانستند با این همه سلاح و تجهیزات، امنیت را برای خود به دست آورند.

ریحانی افزود: دیدیم که اسرائیل کمتر از ۳۰ تا ۴۰ روز در مقابل یک ارتش کوچک چند هزار نفری حزب الله زمین گیر شدند و شکست خوردند.

وی خاطرنشان کرد: امام راحل امنیت را با مردم گره زد و امنیتی که با مردم گره خورده باشد، پیروزی هایی چون پیروزی های دفاع مقدس به دست می آید و این پیروزی ها به خاطر حضور آگاهانه و با صلابت و مقتدرانه و انقلابی مردم بود.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: آن چیزی که ما را قدرتمند و نام آور کرده و امروز در مقابل همه زورگویی های همه دنیا، علی رغم برخی مشکلات به اینجا رسانده و استقلال و امنیت داریم، همین مردم هستند.

وی یادآور شد: ما دارای اقتدار امنیتی هستیم، چرا که با وجود تهدیدها و چالش های زیاد به اینجا رسیدیم.

این مسئول گفت: امروز کبریت همه آتش های منطقه خاورمیانه را برای ایران روشن کردند اما این سرزمین امنیت دارد.

وی افزود: پاوه به این دلیل امروز نام آور شده که با محوریت مردم و علمای منطقه آن را در مقابل دشمن حفظ کردند.

سردار ریحانی تاکید کرد: کلید حل مشکلات و چالش های امروز نیز حضور با صلابت، با بصیرت و با روحیه انقلابی مردم است.

وی خاطرنشان کرد: امروز جهان غرب از الگویی ایران در منطقه هراس دارد. درست است ما در این کشورها نیرو و... نداریم اما نفوذ سیاست های ایران تا آنسوی آبها رفته است.

این مسئول یادآور شد: امام راحل نیز گسترش فرهنگ بسیج را دنبال می کرد و بر گسترش و حفظ این فرهنگ تاکید داشت که انصافا مردم پاوه آن را حفظ کردند.

وی افزود: چالش هایی که توسط دشمن در این منطقه برای ایجاد تفرقه بین نظام، مردم، اقوام و مذاهب به وجود آمد، با روشنگری و محوریت علمای اهل تسنن دراین منطقه رفع شد.

سردار ریحانی تاکید کرد: قدر بزرگان خود را بدانید، چرا که آن ملت و مردمی که قدر بزرگان خود را ندانند باید منتظر حادثه بمانند.

وی با بیان اینکه فتنه های جدیدی در راه است، گفت: در راس آنها فتنه های فرهنگی و فکری قرار دارد. خیلی بد است که یکی از مسئولین نظام پیشنهاد رفراندوم برای چادر بدهد، نفوذی که مقام معظم رهبری به آن تاکید دارد، همین چیزها است و حتی از گروهک های تکفیری نیز خطرناکتر است.

وی با بیان اینکه نمی توان احکام اسلام را به رای گذاشت، گفت: این همان تفکرات مسخره لیبرال گرایانه غربی بوده که در بین برخی مردم و مسئولین حاکم شده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: هنر در تسلیم شدن مقابل احکام و دستورات پیغمبر خداست نه نقد کردن آن.

وی افزود: اینها فتنه های جدیدی بوده که در راه است و امروز وظیفه بسیج، روشنگری، اطلاع رسانی و در صحنه بودن است که به حمد خدا، مردم پاوه همه این شاخص های ارزشی را دارند.

سردار ریحانی با تاکید بر اینکه این روزها، روزهایی است که هم باید هشیار، هم بیدار و هم در صحنه باشیم، گفت: اگر ۴۰۰ هزار سال هم از انقلاب بگذرد تا زمانی که ما مردم اینچینی داریم، آهنگ حرکت ما در همه صحنه ها و بسترها پرشتاب ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تودیع و معارفه فرمانده سپاه پاوه گفت: آقای بهشتی از برادران ارزشی و پرتلاش و حرارتی نسبت به انقلاب و ارزشها هستند که از زحمات ایشان سپاسگزارم، همینطور برادر سلطان قلی از نیروهای ارزشی و با اخلاق هستند به عنوان فرمانده جدید خدمت خواهند کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: این پایگاه ارزشی مردمی را تنها نگذارید. چرا که بسیج با بودن مردم رنگ و قدرتمند است.

وی ادامه داد: بسیج نمی تواند بدون پشتوانه مردمی باشد، چرا که هر چه دارد از مردم است. همه آحاد باید بسیجی باشند و اصل برای ما تفکر و روحیه است.

سردار ریحانی افزود: اگر پشتیبان بسیج باشید به معنای پشتیبانی نظام، ولایت و همه ارزش ها و داشته های خوبی است که خودتان به دست آورده اید و باید آن را حفظ کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در پایان تاکید و خاطرنشان کرد: شهدا و خانواده های شهدا همه لنگرهای نظام هستند که باید آنها را حفظ کرد.