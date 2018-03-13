به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد رستمی با بیان اینکه ۱۳۰ هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر با ظرفیت اقامتی هشت هزار و ۴۰۰ تخت در حال حاضر، آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران آذربایجان شرقی است، اظهار داشت: تمام مراکز اقامتی ذکر شده در طول سال ۹۶ بطور مستمر به فعالیت پرداخته اند و در ایام نوروز ۹۷ نیز با توجه به آغاز رویداد فرا ملی تبریز ۲۰۱۸، با افزایش کیفیت خدمات خود در تلاش اند تا با ارائه بهترین خدمات، اوقات خوشی را در مراکز خود برای گردشگران فراهم سازند.

وی ایجاد فضایی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان را در راستای افزایش گردشگران ورودی داخلی و خارجی از اولویت‌های مهم معاونت گردشگری استان معرفی کرد و گفت: با عنایت به اینکه رویداد فرا ملی تبریز ۲۰۱۸ آغاز شده و زمینه مناسبی را جهت معرفی ظرفیت‌های مختلف استان اعم از تاریخی، فرهنگی، هنری و گردشگری ایجاد کرده است، از این رو جذب گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره کل محسوب می‌شود، بر همین اساس اداره کل استان طبق عقد تفاهم نامه با مراکز اقامتی با ارائه تحفیف های ۴۰ تا ۵۰ درصدی به گردشگران و تورهای ورودی خارجی در طول سال، درصدد ایجاد فرصتی مناسب جهت توسعه و رونق گردشگری استان، است.

رستمی افزود: در صورت تکمیل ظرفیت اماکن اقامتی استان، از سوی معاونت گردشگری استان تمهیدات و آمادگی‌های لازم جهت اقامت در خانه های مسافر صورت گرفته است.