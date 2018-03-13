اولین دوره آموزشهای تخصصی دریایی ویژه کارکنان دریابانی برگزار شد

علی اصغر خرم ‌روی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: الویت های اولیه نیروی انتظامی در دریابانی و مرزبانی هرمزگان توجه به امر آموزش علی الخصوص آموزش های تخصصی دریایی است.

وی اظهار داشت: باتوجه به الویت های اولیه نیروی انتظامی در دریابانی و مرزبانی هرمزگان باتوجه به نوع ماموریت و دریایی بودن ماموریت توجه به امر آموزش علی الخصوص آموزش های تخصصی دریایی است.

خرم روی بیان داشت: در این رابطه باتوجه به تعاملات و بررسی های انجام شده متوجه شدیم که این بستر و فضا در جزیره هرمز وجود دارد و با تعاملاتی که برقرار شده ما بین این نیرو اولین دوره آموزشی نجات غریق شنا و غواصی به حمدالله در این جزیره آغاز شده است.

وی گفت: پس از پایان این دوره، دوره های بعدی را در این جزیره شروع خواهیم کرد و از این ظرفیت به خوبی استفاده می کنیم تا در امر آموزش و آموزشهای تخصصی گام های موثری برای آمادگی کارکنان این نیرو برداریم.

خرم ‌روی بیان داشت: در اولین دوره قریب به ۲۲نفر از کارکنان دریابانی هرمزگان حضور دارند. این دوره ها به مدت سه سال و به صورت رایگان در مرکز آموزشی برگزار می شود که باتوجه به اینکه تعداد کارکنان این نیرو دراستان پراکندگی دارد این دوره ها استمرار دارد و به ترتیب این دوره ها کارکنان ما از این ظرفیت استفاده خواهند کرد تا با تخصصهای دریایی بیشتر آشنا شوند.

خرم روی گفت: باتوجه به فراهم بودن این فضا و بستر با اعلام آمادگی به فرماندهی دریابانی و مرزبانی کشور برای برگزاری این دوره های تخصصی و فراگیری کار کنان دیگر یگانهای دریابانی ومرزبانی استان های مرزی از آموزشها و بستر مناسب اموزشهای تخصصی استفاده بکنند.