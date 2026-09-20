تأمین سرمایه بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، براساس اعلام اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شرایط اختصاصی قرارداد سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل، با هدف تأمین سرمایه ثابت طرح‌های بخش صنعت و معدن در مناطق برخوردار و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای این بخش ابلاغ شد.



بر اساس این ابلاغ، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل، از تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی و مطابق ضوابط و شرایط تعیین‌شده بهره‌مند شوند.

برای مشاهده جزئیات شرایط اعطای تسهیلات و نرخ‌های ترجیحی اینجا را کلیک کنید.

