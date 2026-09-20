به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز با هدف مقابله با مخلان نظم و امنیت اجتماعی، توسط عوامل انتظامی شهرستان کوهدشت به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با عوامل ایجادکننده ناامنی در نقاط آلوده و جرم‌خیز شهرستان اجرا شده است.

توقیف ۱۳ خودرو و ۱۷ موتورسیکلت

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: در پی اجرای این طرح، ۱۳ دستگاه خودرو و ۱۷ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

امانی همچنین از بازداشت ۱۱ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی خبر داد و گفت: در جریان اجرای این طرح، چهار سارق نیز دستگیر شدند.

جمع‌آوری ۱۶ معتاد متجاهر و کشف ۷ فقره سرقت

وی با اشاره به دیگر نتایج اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کوهدشت بیان کرد: ۱۶ معتاد متجاهر نیز در جریان این عملیات جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت تصریح کرد: همچنین در این عملیات، هفت فقره انواع سرقت به همراه مقادیری از اموال مسروقه کشف شد.

تأکید پلیس بر مشارکت شهروندان

سرهنگ امانی ضمن قدردانی از مشارکت فعال شهروندان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.