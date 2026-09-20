زیرساخت های ایلام مهیای سرمایه گذاری کلان در بخش صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نورمحمدی ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با استاندار ایلام و معاونان وزارت صمت با اشاره به دستور صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری طرح های صنعتی در استان اظهار داشت: دستور وزیر صمت برای اجرای این پروژه ها در استان ایلام، قاطع و همراه با تأکید بر سرعت‌بخشی به روند کار بوده است و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای تحول صنعتی در منطقه است.

نورمحمدی با اشاره به بازدید میدانی معاونین وزارت صمت از محل احداث پروژه های صنعتی آبدانان گفت: حضور مسئولان کشوری در استان، بررسی مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی، نشان‌دهنده جدیت در پیگیری طرح و تلاش برای فراهم کردن مقدمات سریعِ اجرای آن است.

وی با بیان اینکه نگاه مدیریتی استان به این پروژه فراتر از یک واحد تولیدی ساده است، تصریح کرد: احداث این مجتمع، صرفاً یک واحد صنعتی نیست؛ بلکه این پروژه می‌تواند با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش مشارکت اقتصادی، ظرفیت‌های نهفته تولیدی در شهرستان آبدانان و کل استان را فعال کرده و آثار مثبت بلندمدتی به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام با تأکید بر ضرورت شتاب‌دهی به اقدامات اجرایی، خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا پروژه هرچه سریع‌تر از مرحله بررسی و برنامه‌ریزی وارد مرحله اجرا و عملیات عمرانی شود.

نورمحمدی از آمادگی کامل این سازمان برای هموارسازی مسیر اجرای این طرح خبر داد و افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آمادگی دارد در داخل استان و همچنین در سطح سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به دستور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری ویژه مسائل کسب‌وکار و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در استان ایلام، تمامی اقدامات لازم را برای تسریع در عملیاتی شدن این پروژه انجام دهد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد این طرح ملی، گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان، ایدرو و مجموعه‌های ملی می‌تواند روند اجرای این پروژه را شتاب بخشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در چارچوب وظایف خود، تمامی منابع و هماهنگی‌های لازم را برای به سرانجام رسیدن این پروژه به کار خواهد گرفت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تحقق اهدافِ اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی شهرستان آبدانان باشیم.