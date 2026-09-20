به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، جمیل لطف‌الله‌نسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از پیروزی ۳ بر صفر برابر هند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: بازی بسیار حساسی مقابل هند داشتیم. پیش از این مسابقه ۹ بار برابر این تیم قرار گرفته بودیم که در هشت دیدار شکست خورده بودیم، بنابراین پیروزی مقابل هند با نتیجه ۳ بر صفر کار بسیار سختی بود.



وی افزود: در حال حاضر صدرنشین گروه هستیم و قطعا به دور بعد صعود خواهیم کرد. امیدوارم در مرحله بعد با قرعه خوبی مواجه شویم و بتوانیم مسیر خود را در مسابقات ادامه دهیم.



سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران ادامه داد: باید از تمام بازیکنان ایران تشکر کنم که برای کسب این پیروزی تلاش کردند. شکست دادن هند با نتیجه ۳ بر صفر اتفاق بسیار خوبی بود و امیدوارم در ادامه مسابقات نیز بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.