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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

لطف‌الله‌نسبی: شکست مقتدرانه هند کار بزرگ ملی پوشان تنیس روی میز بود

لطف‌الله‌نسبی: شکست مقتدرانه هند کار بزرگ ملی پوشان تنیس روی میز بود

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز با اشاره به پیروزی قاطع برابر هند گفت: پیش از این دیدار ۹ بار مقابل هند قرار گرفته بودیم که در ۸ مسابقه شکست خورده بودیم و این پیروزی برای ما بسیار ارزشمند بود.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، جمیل لطف‌الله‌نسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از پیروزی ۳ بر صفر برابر هند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: بازی بسیار حساسی مقابل هند داشتیم. پیش از این مسابقه ۹ بار برابر این تیم قرار گرفته بودیم که در هشت دیدار شکست خورده بودیم، بنابراین پیروزی مقابل هند با نتیجه ۳ بر صفر کار بسیار سختی بود.

وی افزود: در حال حاضر صدرنشین گروه هستیم و قطعا به دور بعد صعود خواهیم کرد. امیدوارم در مرحله بعد با قرعه خوبی مواجه شویم و بتوانیم مسیر خود را در مسابقات ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران ادامه داد: باید از تمام بازیکنان ایران تشکر کنم که برای کسب این پیروزی تلاش کردند. شکست دادن هند با نتیجه ۳ بر صفر اتفاق بسیار خوبی بود و امیدوارم در ادامه مسابقات نیز بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

کد مطلب 6952944

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