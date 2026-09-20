به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال با قدردانی از همکاری مجموعه بانک ملی در پیگیری مسائل نانواییها اظهار کرد: میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای نانوایی به بانک ملی اعلام شده و انتظار میرود با توجه به مراجعات مکرر صاحبان این واحدها، روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به درخواست نانوایان برای بهرهمندی از وامهای قرضالحسنه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تأثیر مشکلات موجود بر فعالیت این واحدها، لازم است بانک ملی و سایر بانکها ظرفیتهای موجود در این زمینه را بررسی کنند.
فرماندار گرگان ادامه داد: از دبیر شورای هماهنگی بانکها نیز درخواست داریم موضوع را از طریق مرکز پیگیری کند تا در صورت وجود ظرفیت، زمینه بهرهمندی نانوایان از تسهیلات قرضالحسنه فراهم شود.
نصیبی همچنین به ضرورت آمادهسازی نانواییها برای شرایط احتمالی تأمین گاز در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: برخی نانواییها برای ادامه فعالیت در شرایط اضطراری نیازمند تجهیز به سیستمهای دوگانهسوز هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد علوی در این زمینه اظهار کرد: پیشنهاد میشود در صورت وجود امکان قانونی، تسهیلات مربوط به دوگانهسوز کردن نانواییها نیز در زمره تسهیلات قرضالحسنه قرار گیرد.
فرماندار گرگان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در هر شهرستان بخشی از ظرفیت تسهیلات قرضالحسنه در اختیار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، میتوان از این ظرفیت برای حمایت از نانواییها و تأمین نیازهای ضروری این واحدها استفاده کرد.
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