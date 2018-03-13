هویت بخشی به هیئات مذهبی وظیفه خطیر سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی امروز در جمع اعضای شورای مرکزی کانون مداحان استان آذربایجان شرقی گفت: این روزها بیش از پیش حساسیت‌هایی در حوزه فرق و حلقه‌های دینی به وجود آمده و ما می‌بایست در حوزه فرق و ادیان فعال‌تر باشیم.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز تلاش می‌کند تا جامعه هدف خود را که متشکل از هیئت‌های مذهبی، کانون مداحان و روحانیت و... است، آگاه‌تر سازد و بر بصیرت و آگاهی آنان بیفزاید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به قضایای اخیر درباره تشیع لندنی، تاکید کرد: یک مرجعیت خودساخته که مورد حمایت و سرمایه‌گذاری بیگانگان قرار گرفته است فرقه شیرازی را به وجود آورده است که در شبکه‌های متعدد و سایت‌های فراوان با حمایت غربی ها مورد تبلیغ قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما باید این سوال را از خود بپرسیم که چگونه می‌شود کسی که ادعای شیعه بودن می‌کند، بر علیه شیعیان فعالیت کند؟ شیعه را با خشونت معرفی می‌کنند و در واقع بین اهل سنت و شیعیان تفرقه ایجاد می‌کنند. هزینه‌های بسیاری در قبال تبلیغات کذایی از سوی بیگانگان صورت می‌گیرد که ما باید در این باره هوشیار باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسینی اعلام کرد: عرفان‌های نوظهور هم که به وجود آمده‌اند، در مسیر خود اهل بیت را حذف می‌کنند؛ همچنین فرقه‌های درویشی نیز مسیرهای انحرافی را در پیش گرفته‌اند لذا آشنایی با این مباحث مهم است که در قدم اول باید خودمان آشنا شویم و در قدم دوم جامعه هدفمان را آشنا سازیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این فرق و ادیان حتی در تبریز هم سرمایه‌گذاری می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه گاهی هیئات مذهبی ما به صورت ناخواسته و از سرناآگاهی به دام این فرق می‌افتند و هم‌سو با اهداف آن‌ها پیش می‌روند. ما باید همواره هیئت‌های مذهبی را مورد رصد قرار داده و کمک کنیم تا در مسیر صحیحی فعالیت خود را ادامه دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: بیش از۱۵ شبکه ماهواره‌ای و سایت‌ اینترنتی به صورت شبانه‌روزی از طرف بیگانگان به اسم اهل بیت (ع) و شیعه و در واقع بر علیه آنان فعالیت می‌کنند.