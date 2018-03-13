کسب ۲۰۰ مدال ورزشی توسط ورزشکاران مهران در سال ۹۶

مهناز عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ۹۶ در حوزه عمرانی و ورزشی به خصوص در نیمه دوم برای ورزش و جوانان شهرستان مهران بسیار خوب بود.

وی افزود: در سال ۹۶ توانستیم به وعده های که در این زمینه داده بودیم عمل کنیم، یکی از این وعده ها پروژه ورزشی چنگوله بود که ۳ ماه پیش ساخت این پروژه با رشد فیزیکی ۹۰ درصد شروع شد و در تلاش هستیم که این پروژه را قبل از سال ۹۶ به پایان برسانیم، برای ساخت این پروژه اعتباری بالغ بر حدود یک میلیارد تومان صرف شده است.

مشکلات پروژه ها ورزشی حل می شود

عبدی اضافه کرد: پروژه بعدی زمین فوتبال شهر مهران بود که برای این پروژه پیگیری و تلاش های زیادی صورت گرفت و در حدود یک ماه گذشته تعمیرات اساسی آن آغاز شده و در مرحله ساخت زیربنای آن هستیم که تا قبل از پایان سال ۹۶ نیز کشت چمن این زمین فوتبال آغاز می شود.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم که در سه ماهه اول سال ۹۷ پروژه زمین فوتبال مهران را به بهره برداری برسانیم.

وی تصریح کرد: در سالن شهید مدنی صالح آباد نیز به طور کامل مشکلات سرمایشی و گرمایشی را توانستیم برطرف کنیم، همین طور در سالن های ورزشی شهر مهران تعمیرات جزئی آن انجام شده و در تلاش هستیم که تعمیرات اساسی تنها سالن توپی یعنی سالن تختی شهر مهران را تا قبل از پایان سال آغاز کنیم.

کسب ۲۰۰ مدال توسط ورزشکاران مهرانی

عبدی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۱ هئیت ورزشی با یک هزار و ۷۵۰ نفر ورزشکار سازمان یافته در این شهرستان وجود دارد کخ نسبت به سنوات گذشته رشد چشمگیری داشته است، همچنین در سال ۹۶ باشگاه های خصوصی این شهر افزایش یافته که توانسته ورزشکاران زیادی را در این حوزه سامان دهد.

وی در ادامه گفت: در سال ۹۶ در شهرستان مهران ۲۰۰ مدال توسط ورزشکاران کسب شد که از این تعداد آقایان توانستند ۱۴ مدال در سطح بین المللی و ۲۴ مورد نیز در سطح ملی کسب کنند، در حوزه بانوان نیز ۵۳ مدال ورزشکاران این شهرستان توانستند کسب کنند، همچنین ۸ رشته ورزشی در بخش بانوان فعال است که در این اواخر رشته ورزشی هندبال نیز به دیگر رشته های ورزشی اضافه شده است.