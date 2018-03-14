محسن گروسی: تاکتیک همیشگی شفر مقابل العین جواب نداد

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در سومین هفته از لیگ قهرمانان آسیا در حالی که می‌توانستند با یک پیروزی خانگی در ورزشگاه مملو از هوادار آزادی جمع امتیازات شان را به عدد ۸ رسانده و صعود به مرحله بعدی مسابقات بسیار محتمل کند، در نهایت با نتیجه یک - یک متوقف شد. محسن گروسی پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با مهر در این خصوص اظهار داشت: شاگردان شفر در نیمه نخست برتری نسبی بر حریف داشتند و در نهایت نیز به یک گل رسیدند. اما در نیمه دوم تیم عقب نشست و به ضد حملات دل بست.

وی افزود: این شیوه و تاکتیک شفر است که بعد از گل زدن به هر تیمی تیمش را عقب کشیده و دو هدف را دنبال می کند. هدف اول حفظ نتیجه و بسته نگه داشتن دروازه و هدف دوم در ضد حملات رسیدن به گل های دوم. البته شفر معمولا هم نتیجه می‌گیرد اما خب این شیوه مقابل تیم حرفه ای و پر مهره العین جواب نداد و بازیکنان نابغه این تیم در نهایت دروازه استقلال را باز کردند. شفر برای اجرای تفکراتش مقابل العین نیاز به بازیکنان سرعتی در جلوی زمین داشت.

مهاجم سابق آبی پوشان بیان داشت: استقلال مثل همه تاریخش نشان داد تیم روزهای سخت و بزرگ است. الهلال و استقلال هر کدام دو بار و العین یکبار قهرمان آسیا شده‌اند و در گروه چهارم ۵ بار تیم ها قهرمان شده‌اند که این نشان از سختی کار در این گروه می‌دهد. بی جهت نبود که بر این گروه نام گروه مرگ گذاشتند. صدرنشین بودن تیم ما در این گروه واقعا ارزشمند است. جایی که الهلال در قعر جدول قرار گرفته و العین در رتبه سوم، آبی پوشان همچنان در صدر جدول قرار دارند و از شانس خوبی برای صعود به مرحله بعدی برخوردار هستند. به اعتقاد من آنها تا همین الان ۸۰ درصد راه صعود را طی کرده است.

گروسی خاطرنشان ساخت: استقلال در ماه‌های اخیر آنقدر خوب بوده که سطح توقع از این تیم بالا رفته و به همین دلیل قبل از بازی با العین هواداران توقع پیروزی با دو سه گل را داشتند. همین موضوع باعث شد تا بار روانی مضاعفی به بازیکنان اعمال شده و این فشار روحی قدری هم استرس در تیم ایجاد کرد و باعث شد تا ضریب اشتباه بازیکنان در دادن پاس های صحیح نسبت به بازی های قبل بیشتر شود.

پیشکسوت آبی‌ها در خصوص تعویض‌های انجام شده بیان داشت: اکثر تعویض ها به دلیل مصدومیت بازیکنان بود و اجباری صورت گرفت. به نظرم بازیکنان جانشین نتوانستند در اندازه بازیکنانی که در ترکیب ثابت بودند مثمر ثمر باشند و به همین دلیل بعد از تعویض ها کیفیت بازی استقلال بیشتر افت کرد.

مهاجم سابق استقلال در خاتمه با اشاره به حضور این تیم در فینال جام حذفی گفت: بازی کردن با یک تیم لیگ یکی در فینال حذفی ضامن پیروزی نیست. همین تیم می‌تواند در صورت دست کم گرفته شدن در فینال دردسر ساز شده و یک شگفتی رقم بزند. امیدوارم استقلالی‌ها این تیم را دست کم نگیرند و آن را از پیش بازنده فرض نکنند.