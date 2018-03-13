جمعیت هلال احمر عطر شهیدان امدادگر را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی اصغر پیوندی؛ رئیس جمعیت هلال احمر بدین شرح است: در این دنیای خاکی کمترین واژه و کلمه را می توان یافت که قدرت جمله بندی برای احترام به انسان های آسمانی را داشته باشد. چرا که مقام بلند مرتبه شهیدان عظیم تر از آن است که بتوان با جملاتی ناقص و با جوهر قلم به آن ارج نهاد. آنچه تاکنون درباره شهیدان گفته‌ایم و نوشته‌ایم به سان قطره‌ای ناچیز مقابل اقیانوسی عظیم بوده است که همچنان ما را بدهکار شهیدان نگه داشته است.

قطعاً برای جبران آن همه خلوص و بزرگی، فقط باید راه شهیدان را پیمود و اخلاق نیک و آسمانی شهیدان را سرمشق قرار داد. چنین است که می توان در حد ذره ای از ایثار شهیدان قدردانی کرد و آنان را از خودمان راضی نگه داشت.

در روزگاری ۸ ساله که از خاص‎ترین و خالص‌ترین جوانان، مردان و زنان ایران زمین از آب و خاک اجدادی دفاع کردند، بی ادعاهایی به نام امدادگر جمعیت هلال احمر نیز در خط های مقدم، در سنگرها، در شب های عملیات، در اسارت و شهادت با رزمندگان و شهیدان همگام بودند. افتخار می‌کنیم که جمعیت ما عطر شهیدان امدادگر را دارد. یاد و نام آنان همیشه برای ما زنده است. بسیاری از پایگاه های امدادی هلال احمر یادمان شهدا هستند. امدادگری و شهامت عجب قرابتی دارد.

در روز ۲۲ اسفند که به نام روز بزرگداشت شهدا مزین است یاد و نام شهیدان گلگون کفن ایران اسلامی، شهیدان انقلاب، شهیدان ۸ سال دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و تمام آنان آنانی را که در راه دفاع از اسلام و حق لباس شهادت پوشیدند، گرامی می‌داریم. باشد که پویندگانی لایق برای راه آنان باشیم.