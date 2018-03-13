ارسال لایحه تصویب احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در استانبول – ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی) را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در نامه حسن روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه "تصویب احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در استانبول – ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی) " که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست در راستای گسترش ارتباطات بین­ الملل از طریق عملکرد کارآمد سرویس ­های پستی و مشارکت در نیل به اهداف عالی همکاری بین­ المللی در زمینه­ های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه­ ای را ایجاد نموده است و باتوجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۸۷۴ میلادی عضو اتحادیه مذکور بوده و احکام و مصوبات آن با توجه به ضرورت­ های پستی کشورهای عضو، تحولات بین­ المللی، پیشرفت فناوری، ضروریات زیست محیطی، نیاز بازار و انتظارات مشتریان دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی قرار می­ گیرد و با عنایت به اینکه آخرین اصلاحات و تجدیدنظر در احکام و مصوبات مذکور در بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی در استانبول صورت گرفته است، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می­شود:

لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در استانبول – ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی)

ماده واحده – احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست، تنظیم شده به تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۶ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی در استانبول، به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود:

۱- نهمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر چهار ماده.

۲- اولین پروتکل الحاقی به آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پانزده ماده.

۳- کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده.

۴- پروتکل نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده.

۵- موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر بیست و هشت ماده.

۶- پروتکل نهایی موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر یک ماده.

تبصره ۱ – رعایت اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح، موضوع ماده (۳۸) کنوانسیون پستی جهانی و ماده (۲۷) موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی الزامی است.

تبصره ۲- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد زیر ملغی می­گردند:

۱- پیوست­های مربوط به "کنوانسیون پستی جهانی"، "تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی"و "موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی" قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه – ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵.

۲- قانون قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه و مقاوله نامه و مقررات مربوط به موافقتنامه سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی مصوب ۲/۱۱/۱۳۴۶.

۳- قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۲.

۴- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌های پستی جهانی مصوب ۷/۳/۱۳۳۶.

۵- قانون تصویب قرارداد پستی همگانی و پیوندنامه‌های مربوطه منعقده در کنگره پستی بوئنورز مصوب ۱۲/۵/۱۳۱۹.

۶- قانون تصویب قراردادهای پستی منعقده در کنگره پستی قاهره مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴.

۷- قانون تصویب قرارداد پستی عمومی منعقده در کنگره پستی لندن مصوب ۲۴/۴/۱۳۰۹.

۸- قانون تصویب قرارداد پستی عمومی و مقاوله‌نامه‌های مراسلات و جعبه‌های با قیمت و امانات پستی منعقده در کنگره پستی استکهلم مصوب ۳/۲/۱۳۰۸.

۹- قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین‌المللی مادرید مصوب ۳/۴/۱۳۰۱.