ارسال لایحه تصویب احکام و مصوبات کنگره اتحادیه جهانی پست به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در استانبول – ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی) را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در نامه حسن روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه "تصویب احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در استانبول – ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی) " که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست در راستای گسترش ارتباطات بین الملل از طریق عملکرد کارآمد سرویس های پستی و مشارکت در نیل به اهداف عالی همکاری بین المللی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه ای را ایجاد نموده است و باتوجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۸۷۴ میلادی عضو اتحادیه مذکور بوده و احکام و مصوبات آن با توجه به ضرورت های پستی کشورهای عضو، تحولات بین المللی، پیشرفت فناوری، ضروریات زیست محیطی، نیاز بازار و انتظارات مشتریان دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی قرار می گیرد و با عنایت به اینکه آخرین اصلاحات و تجدیدنظر در احکام و مصوبات مذکور در بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی در استانبول صورت گرفته است، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم میشود:
لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در استانبول – ۲۰۱۶ میلادی برابر با ۱۳۹۵ هجری شمسی)
ماده واحده – احکام و مصوبات بیست و ششمین کنگره اتحادیه جهانی پست، تنظیم شده به تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۶ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی در استانبول، به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود:
۱- نهمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر چهار ماده.
۲- اولین پروتکل الحاقی به آییننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پانزده ماده.
۳- کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده.
۴- پروتکل نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده.
۵- موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی مشتمل بر بیست و هشت ماده.
۶- پروتکل نهایی موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی مشتمل بر یک ماده.
تبصره ۱ – رعایت اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح، موضوع ماده (۳۸) کنوانسیون پستی جهانی و ماده (۲۷) موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی الزامی است.
تبصره ۲- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد زیر ملغی میگردند:
۱- پیوستهای مربوط به "کنوانسیون پستی جهانی"، "تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی"و "موافقتنامه سرویسهای پرداخت پستی" قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه – ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵.
۲- قانون قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه و مقاوله نامه و مقررات مربوط به موافقتنامه سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی مصوب ۲/۱۱/۱۳۴۶.
۳- قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۲.
۴- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و مقاولهنامههای پستی جهانی مصوب ۷/۳/۱۳۳۶.
۵- قانون تصویب قرارداد پستی همگانی و پیوندنامههای مربوطه منعقده در کنگره پستی بوئنورز مصوب ۱۲/۵/۱۳۱۹.
۶- قانون تصویب قراردادهای پستی منعقده در کنگره پستی قاهره مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴.
۷- قانون تصویب قرارداد پستی عمومی منعقده در کنگره پستی لندن مصوب ۲۴/۴/۱۳۰۹.
۸- قانون تصویب قرارداد پستی عمومی و مقاولهنامههای مراسلات و جعبههای با قیمت و امانات پستی منعقده در کنگره پستی استکهلم مصوب ۳/۲/۱۳۰۸.
۹- قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بینالمللی مادرید مصوب ۳/۴/۱۳۰۱.
نظر شما