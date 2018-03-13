کشف ۱۷۱ هزار عدد مواد محترقه خارجی و ۴۲۸ نارنجک دستی در اصفهان

جواد محمدی فشارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از یک هفته گذشته تا روز گذشته در بازرسی از ۵۵ واحد صنفی در اصفهان، ۱۷۱ هزار مواد محترقه خارجی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه غالب واحدهای صنفی به خاطر سود کلانی که با فروش مواد محترقه و بمب های دستی عاید آنها می شود، اقدام به این کار می کنند، اضافه کرد: شاهد فروش انواع مواد محترقه در تمام واحدهای صنفی از جمله رنگ فروشی ها، قنادی ها، تریکو و خرازی و گل فروشی‌ها و غیره هستیم که به راحتی این مواد را پشت ویترین گذاشته و اقدام به فروش می‌کنند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از تشکیل ۵۵ پرونده تخلف در این زمینه خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد پرونده، ۲۴ درصد مربوط به متخلفانی است که سال های گذشته نیز مرتکب این جرم و فروش مواد محترقه و نارنجک های دستی کرده بودند.

سود کلان و ضعف قانون دو عامل فروش گسترده مواد محترقه

وی گفت: به دلیل ضعف احکام قانونی که بازدارنده نیست و همچنین سود بالایی که فروش مواد محتروقه برای فروشندگان دارد، شاهدیم که متخلفین، علی رغم جریمه و تذکر قانونی بازهم اقدام به فروش می کنند.

محمدی فشارکی گفت: سه تیم سه نفره و در مجموع ۹ بازرس در این مدت نظارت و بازرسی را در اصفهان برعهد ه داشتند.

وی با اشاره به اینکه برای پلمب نیاز به دستور مرجع قضایی است، اضافه کرد: تمام پرونده های تشکیل شده به دلیل اینکه فروش مواد محترقه جزو کالاهای ممنوعه هست، به دادگاه انقلاب ارسال شد و تمام بازرسی ها به دستور معاون دادستان استان صورت گرفته است.