حجت الاسلام فاطمی: انقلاب اسلامی اسلام را در ایران احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر چهارشنبه در مراسم چهلم شهدای فتنه آمریکایی-صهیونیستی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار، اظهار داشت: خداوند به این خانواده‌ها صبر و اجر عنایت فرماید.

وی با اشاره به جایگاه والای انسان و نعمت اختیار، تصریح کرد: خداوند به انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات، اختیار عطا کرده و همین اختیار است که به انتخاب‌های انسان ارزش می‌دهد، در کشاکش روزگار، کسانی که حق و ایمان را آزادانه انتخاب می‌کنند و بر سر آن می‌ایستند، ارزشمند هستند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر داستانی عبرت‌آموز از دو برادر، به تفاوت ایمان ریشه‌دار و ظاهرسازی اشاره کرد و افزود: برخی تنها به ظاهر مقید هستند اما ایمان در عمق جانشان ریشه ندارد، این افراد در لحظه حساس، راه را گم می‌کنند، در مقابل، فطرت الهی که در وجود همه انسان‌ها به ودیعه نهاده شده است، می‌تواند چراغ راه باشد؛ چنان‌که معاویه دوم (پسر یزید) با وجود پدر و پدربزرگ ظالمش، تحت تأثیر همین فطرت از خلافت کناره‌گیری کرد و از اعمال آنان ابراز برائت نمود.

وی همچنین با نقل داستانی از عابدی که شیطان قصد داشت با فریب او را از راه منحرف کند، بر اهمیت تشخیص درست راه و پرهیز از وسوسه‌های شیطانی تأکید کرد و گفت: شیطان با چهره‌ای مثبت به سراغ انسان می‌آید و او را به بی‌راهه می‌کشاند.

فاطمی به رسالت پیامبر اکرم (ص) برای هدایت بشریت اشاره کرد و یادآور شد: اسلام دین طهارت، هدایت و مقاومت است، انقلاب اسلامی در این نقطه از جهان، اسلام را احیا کرد و به مردم یاد داد که زیر بار ظلم نروند.

وی با اشاره به تاریخ مداخلات قدرت‌های خارجی در ایران، از جمله کودتای ۲۵ مرداد و رفتار مستبدانه آمریکا با رهبران ایران در گذشته، بیان داشت: آمریکا، انگلیس و اسرائیل همواره به دنبال تحمیل خواسته‌های خود به ملت‌ها بوده‌اند، نمونه آن را در شیلی و در ایران با کودتا علیه دولت مصدق شاهد بودیم، این قدرت‌ها ابزارهای خود را دارند و از آن‌ها استفاده می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به فتنه‌های اخیر و تلاش دشمنان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور، تصریح کرد: در فتنه اخیر عده‌ای فریب خوردند و صحنه‌های تلخی مانند آتش زدن مساجد را رقم زدند که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، این اقدامات نشان‌دهنده توطئه‌ای عمیق و هدایت‌شده از سوی دشمنان است.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری و بصیرت ملت ایران، گفت: ما باید بسیار منسجم و هوشیار باشیم، نان خانگی اگر ذره‌ای تلخ هم باشد، از آن شیرینی‌های مسمومی که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها به خورد ملت‌ها می‌دهند، بهتر است، سرنوشت کسانی مانند قذافی در لیبی و حافظ اسد در سوریه که زمانی قدرت‌های منطقه بودند، درس عبرتی برای کسانی است که از مسیر درست منحرف می‌شوند.