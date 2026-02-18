به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آمادهسازی مساجد و خانههای خدا برای میزبانی از ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: کانونهای مساجد با همکاری همه فعالان، با غبارروبی و عطرافشانی مساجد، برنامههای ویژهای را برای ماه ضیافت الله تدارک دیدهاند.
وی ادامه داد: برنامههای ماه رمضان با محوریت ترویج فرهنگ و مفاهیم قرآنی، توجه ویژه به نماز و حضور اعضای کانونها در صفوف جماعت، بهرهگیری از منویات امامین انقلاب و تقویت جایگاه مساجد و خانوادهها طراحی شده است. برنامههای بدیع برای نونهالان و نوجوانان و استفاده از ظرفیتهای مردمی نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس افزود: برنامههای شاخص مساجد را شامل جزءخوانی و تفسیر قرآن کریم، طرح «مسجد، پایگاه قرآن»، «شنبههای کتاب»، جشن روزهاولیها، نشستهای تربیتی، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، و برنامههای کمکرسانی و افطاری ساده «سفره کریمانه» است.
حجت الاسلام امیدی همچنین از معرفی برنامههای رمضانی مساجد و کانونها در برنامههای رادیویی خبر داد و گفت: تمامی فعالیتها باید در سامانه «بچههای مسجد» ثبت شده و توسط روابط عمومی ستاد استان در رسانهها و فضای مجازی منعکس شود.
وی با اشاره به مناسبتهای مهم رمضان مانند وفات حضرت خدیجه (س)، ولادت امام حسن مجتبی (ع)، ضربت و شهادت حضرت امیرالمومنین (ع)، لیالی قدر و روز قدس ادامه داد: مساجد در این ایام برنامههای ویژه خواهند داشت.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد فارس در پایان از آغاز طرح ملی «زندگی با آیهها» و برگزاری برنامههای رمضانیه و نماز جماعت در مساجد آسیب دیده توسط آشوبگران دیماه خبر داد تصریح کرد: محافل قرآنی و ختم قرآن به یاد شهدای این ایام برگزار خواهد شد.
