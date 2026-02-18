به گزارش خبرنگار مهر، یاور فضلی، در نشست مشترک اعضای شوراهای اسلامی دماوند و شوراهای حل اختلاف با اشاره به اهمیت این همکاری گفت: شوراهای حل اختلاف با رسیدگی مستقیم به پروندهها و شناخت دقیق مشکلات اجتماعی، میتوانند تجربیات ارزشمندی را در اختیار شوراهای اسلامی قرار دهند و از این طریق به ارائه راهکارهای مؤثر در مدیریت شهری کمک کنند.
وی افزود: بخش عمده پروندههای کیفری شوراهای حل اختلاف ریشه در مسائل اجتماعی و شهری دارد و انتقال این تجربیات به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش منازعات در جامعه کمک شایانی میکند.
فضلی همچنین آمار سازش پروندهها را قابل توجه توصیف و بیان کرد: بیش از نیمی از پروندههای کیفری شهرستان با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف به توافق ختم میشود که نشاندهنده اهمیت نقش این شوراها در حمایت از دستگاه قضایی است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دماوند در پایان با تقدیر از مسئولیتپذیری اجتماعی اعضای شوراها، خاطرنشان کرد: فعالیت صادقانه این افراد در مسیر صلح و سازش، نه تنها به کاهش مشکلات قضایی کمک میکند، بلکه خدماتشان اثر مثبتی در جامعه و پاداش معنوی برای آنان خواهد داشت.
