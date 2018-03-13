مشارکت ۳.۲ میلیارد تومانی خیران زنجانی در جشن نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته‌ امداد استان زنجان، هدایت صفری با اشاره به این‌که جشن نیکوکاری امسال با شعار «جوانه لبخند می‌کاریم » طی روزهای ۱۶،۱۷ و ۱۸ اسفند برگزار شد، اظهار کرد: به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان، ۲۳۳۳ پایگاه جشن نیکوکاری در مساجد، معابر، مراکز نیکوکاری و اصناف مستقر شد و از مجموع پایگاه‌های ایجاد شده در جشن نیکوکاری امسال، ۷۵۵ پایگاه در مدارس استان بوده است.

صفری با بیان این‌که توزیع کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده در جشن نیکوکاری از روز شنبه این هفته آغاز شده است، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده در اسرع وقت و براساس نیازسنجی و اولویت‌بندی، تا پایان این هفته توزیع شود . همچنین براساس هماهنگی‌های انجام شده با مدارس، کمک‌های جمع‌آوری شده در همه آموزشگاه‌های استان زنجان از طریق اولیای همان مدرسه و بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

مدیرکل کمیته‌ امداد استان زنجان با بیان این‌که دین مبین اسلام دین رحمت، محبت و مهربانی است، افزود: ۲۴ هزار و ۶۳۵ خانوار با جمعیت ۴۲ هزار ۳۶۱ نفر، از خدمات مستمر و غیر مستمر این نهاد بهره‌مند هستند و کمک‌های جمع‌آوری شده در مدارس بین ۳۰۶۸ دانش‌آموز تحت حمایت توزیع خواهد شد.

صفری خاطرنشان کرد: ماهیت وجودی کمیته‌امداد ریشه در تفکر اسلامی دارد و رسیدگی به حال نیازمندان از شاخصه‌های مهم فرهنگ ناب اسلام است که امروز در قالب این نهاد به جامعه هدف عرضه می‌شود؛ در واقع از ویژگی‌های مهم نظام اسلامی تاکید بر توسعه انفاق، همنوع‌دوستی، احسان و نیکوکاری است و کمیته امداد با اجرای طرح‌های مبتنی بر مشارکت خیران، زمینه توسعه فرهنگ دستگیری از نیازمندان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: خیران می‌توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری و یا با شماره‌گیری #۰۲۴*۸۸۷۷* به دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد کمک کنند.