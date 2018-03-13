۸ پارک در شهر کرمان میزبان مسافران نوروزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهران عالم‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان که صبح امروز در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بوستان طبیعت، پارک شورا، پردیسان قائم، پارک جنگلی شهیدباهنر، بوستان هزار، مسافر، مادر و پارک حجاج برای اسکان مهمانان نوروزی در شهر کرمان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ۳۰۰ چشمه‌ سرویس بهداشتی در سطح شهر کرمان برای ایام نورز آماده سازی شده است.

عالم زاده تصریح کرد: در ۱۴ نقطه از شهر کرمان سفره هفت سین ایجاد خواهد شد.

شهردار کرمان عنوان کرد: راه‌اندازی ۱۵ ایستگاه تخصصی راهنمای نوروزی و گردشگری، تورهای نیم‌بهای کرمان‌گردی به نام کرمون‌گردون، برپایی تئاترهای خیابانی در پارک‌های شهر و نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی ازجمله اقدامات شهرداری در ایام نوروز است.