به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه اظهار کرد: در پی وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودروی پراید در محور شهرستان کبودراهنگ به آب مشکین ۹ نفر مصدوم شدند.

وی در تشریح جزئیات این حادثه ادامه داد: به محض دریافت گزارش حادثه در واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهرستان کبودراهنگ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: پس از حضور تیم‌های اورژانس در صحنه تصادف اقدامات تریاژ، معاینات بالینی و خدمات اولیه درمانی برای مصدومان انجام گرفت و هر ۹ مصدوم این حادثه پس از تثبیت وضعیت بالینی به منظور ادامه روند مراقبت‌های درمانی به بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کبودراهنگ منتقل شدند.